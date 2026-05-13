Килограмм клубники в середине мая обойдется россиянам в 800 рублей - 13.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-13T03:18+0300

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Килограмм клубники в середине мая в торговых сетях обойдется россиянам в 800 рублей - на 28% дешевле, чем в апреле, рассказал РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. "Минимальные цены на клубнику в середине мая в торговых сетях начинаются от 800 рублей за килограмм, что на 28% ниже уровня начала апреля - тогда цены на килограмм клубники начинались от 1120 рублей", - сказал он. В АКОРТ снижение цены связывают с поступлением первого отечественного урожая и расширением предложения. Доля российской клубники в ассортименте сетей в начале мая составляет около 40%, и эта цифра будет расти по мере наступления сезона. К лету российская ягода занимает основную часть полки, а в межсезонье клубника поступает в сети из Египта, Йемена и Молдовы. Кроме того, Богданов отметил, что спрос на ягоды в России устойчиво растет уже несколько лет: по оценкам торговых сетей, входящих в АКОРТ, он прибавляет около 8-12% ежегодно в натуральном выражении. Ключевой драйвер - тренд на здоровый образ жизни: ягоды востребованы как полезный продукт с высокой пищевой ценностью, и покупатели все чаще включают их в повседневный рацион. В начале мая в крупных торговых сетях в зависимости от формата магазина представлено от одной до четырех товарных позиций клубники в упаковках по 200-250 граммов, а также в составе ягодных миксов. Дальнейшая динамика спроса и цен будет зависеть от объема урожая в российских регионах и темпов его поступления на рынок: чем больше отечественной ягоды будет на полке, тем шире станет выбор и стабильнее цены, заявил председатель АКОРТ.

