https://1prime.ru/20260513/kitaj-869879800.html
Китай вступил в новый этап развития электрического транспорта
Китай вступил в новый этап развития электрического транспорта - 13.05.2026, ПРАЙМ
Китай вступил в новый этап развития электрического транспорта
Китай вступил в совершенно новый этап развития электрического транспорта, на дорогах страны становится все больше беспилотных автомобилей: китайцы не то что... | 13.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-13T02:36+0300
2026-05-13T02:36+0300
2026-05-13T02:36+0300
бизнес
экономика
россия
китай
борис титов
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869879800.jpg?1778628967
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Китай вступил в совершенно новый этап развития электрического транспорта, на дорогах страны становится все больше беспилотных автомобилей: китайцы не то что тестируют беспилотники, они на них уже ездят, заявил РИА Новости председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов.
"Китайцы, известно, в мировых лидерах по электрокарам. Немало там давно и гибридных машин, сочетающих двигатель внутреннего сгорания и электромотор. Но то, что я увидел на сей раз, превзошло все ожидания: беспилотные автомобили, которых на дорогах Китая становится все больше", - сказал он.
Они, по его словам, "сразу обращают на себя внимание по синим огонькам на корпусе".
"Все подобные машины с высоким уровнем контроля и автоматизации. Причем речь не только о служебных беспилотниках, но и личных. То есть китайцы не то что тестируют беспилотные авто, они на них уже ездят. Это, безусловно, совершенно новый этап в развитии мобильного электрического транспорта", - подчеркнул собеседник агентства.
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, китай, борис титов
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, Борис Титов
Китай вступил в новый этап развития электрического транспорта
Глава РККДМР Титов: Китай вступил в новый этап развития электрического транспорта
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Китай вступил в совершенно новый этап развития электрического транспорта, на дорогах страны становится все больше беспилотных автомобилей: китайцы не то что тестируют беспилотники, они на них уже ездят, заявил РИА Новости председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов.
"Китайцы, известно, в мировых лидерах по электрокарам. Немало там давно и гибридных машин, сочетающих двигатель внутреннего сгорания и электромотор. Но то, что я увидел на сей раз, превзошло все ожидания: беспилотные автомобили, которых на дорогах Китая становится все больше", - сказал он.
Они, по его словам, "сразу обращают на себя внимание по синим огонькам на корпусе".
"Все подобные машины с высоким уровнем контроля и автоматизации. Причем речь не только о служебных беспилотниках, но и личных. То есть китайцы не то что тестируют беспилотные авто, они на них уже ездят. Это, безусловно, совершенно новый этап в развитии мобильного электрического транспорта", - подчеркнул собеседник агентства.