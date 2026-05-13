Китай вступил в новый этап развития электрического транспорта - 13.05.2026, ПРАЙМ

Китай вступил в совершенно новый этап развития электрического транспорта, на дорогах страны становится все больше беспилотных автомобилей: китайцы не то что... | 13.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-13T02:36+0300

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Китай вступил в совершенно новый этап развития электрического транспорта, на дорогах страны становится все больше беспилотных автомобилей: китайцы не то что тестируют беспилотники, они на них уже ездят, заявил РИА Новости председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов. "Китайцы, известно, в мировых лидерах по электрокарам. Немало там давно и гибридных машин, сочетающих двигатель внутреннего сгорания и электромотор. Но то, что я увидел на сей раз, превзошло все ожидания: беспилотные автомобили, которых на дорогах Китая становится все больше", - сказал он. Они, по его словам, "сразу обращают на себя внимание по синим огонькам на корпусе". "Все подобные машины с высоким уровнем контроля и автоматизации. Причем речь не только о служебных беспилотниках, но и личных. То есть китайцы не то что тестируют беспилотные авто, они на них уже ездят. Это, безусловно, совершенно новый этап в развитии мобильного электрического транспорта", - подчеркнул собеседник агентства.

