Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай вступил в новый этап развития электрического транспорта - 13.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260513/kitaj-869879800.html
Китай вступил в новый этап развития электрического транспорта
Китай вступил в новый этап развития электрического транспорта - 13.05.2026, ПРАЙМ
Китай вступил в новый этап развития электрического транспорта
Китай вступил в совершенно новый этап развития электрического транспорта, на дорогах страны становится все больше беспилотных автомобилей: китайцы не то что... | 13.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-13T02:36+0300
2026-05-13T02:36+0300
бизнес
экономика
россия
китай
борис титов
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869879800.jpg?1778628967
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Китай вступил в совершенно новый этап развития электрического транспорта, на дорогах страны становится все больше беспилотных автомобилей: китайцы не то что тестируют беспилотники, они на них уже ездят, заявил РИА Новости председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов. "Китайцы, известно, в мировых лидерах по электрокарам. Немало там давно и гибридных машин, сочетающих двигатель внутреннего сгорания и электромотор. Но то, что я увидел на сей раз, превзошло все ожидания: беспилотные автомобили, которых на дорогах Китая становится все больше", - сказал он. Они, по его словам, "сразу обращают на себя внимание по синим огонькам на корпусе". "Все подобные машины с высоким уровнем контроля и автоматизации. Причем речь не только о служебных беспилотниках, но и личных. То есть китайцы не то что тестируют беспилотные авто, они на них уже ездят. Это, безусловно, совершенно новый этап в развитии мобильного электрического транспорта", - подчеркнул собеседник агентства.
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, китай, борис титов
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, Борис Титов
02:36 13.05.2026
 
Китай вступил в новый этап развития электрического транспорта

Глава РККДМР Титов: Китай вступил в новый этап развития электрического транспорта

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Китай вступил в совершенно новый этап развития электрического транспорта, на дорогах страны становится все больше беспилотных автомобилей: китайцы не то что тестируют беспилотники, они на них уже ездят, заявил РИА Новости председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов.
"Китайцы, известно, в мировых лидерах по электрокарам. Немало там давно и гибридных машин, сочетающих двигатель внутреннего сгорания и электромотор. Но то, что я увидел на сей раз, превзошло все ожидания: беспилотные автомобили, которых на дорогах Китая становится все больше", - сказал он.
Они, по его словам, "сразу обращают на себя внимание по синим огонькам на корпусе".
"Все подобные машины с высоким уровнем контроля и автоматизации. Причем речь не только о служебных беспилотниках, но и личных. То есть китайцы не то что тестируют беспилотные авто, они на них уже ездят. Это, безусловно, совершенно новый этап в развитии мобильного электрического транспорта", - подчеркнул собеседник агентства.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯКИТАЙБорис Титов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала