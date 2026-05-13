Коротченко назвал "Сармат" оружием возмездия
Тяжелая МБР "Сармат" является оружием возмездия, способным в ответ на ракетно-ядерный удар по России уничтожить любую страну-агрессора, заявил РИА Новости...
2026-05-13T03:54+0300
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Тяжелая МБР "Сармат" является оружием возмездия, способным в ответ на ракетно-ядерный удар по России уничтожить любую страну-агрессора, заявил РИА Новости российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"Ракета "Сармат", разумеется, это оружие для ответного, либо ответно-встречного удара, это оружие возмездия", - сказал Коротченко.
По его словам, после того, как будет осуществлено развертывание "Сарматов", а также других новых средств доставки ядерных боезарядов до территории потенциального противника, стратегическая стабильность в мире будет гарантирована.
Во вторник командующий Российских войск стратегического назначения Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном испытательном пуске новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".
Президент рассказал, что ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, а дальность ее полета может превышать 35 тысяч километров. "Сармат" является самым мощным комплексом в мире, суммарная мощность его боезаряда более чем в четыре раза превышает мощность любого существующего западного аналога.
Первый ракетный полк с "Сарматом" будет поставлен на боевое дежурство в Ужурском соединении Красноярского края до конца 2026 года, заявил Каракаев.
