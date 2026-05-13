Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Коротченко назвал "Сармат" оружием возмездия - 13.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260513/korotchenko-869880798.html
Коротченко назвал "Сармат" оружием возмездия
Коротченко назвал "Сармат" оружием возмездия - 13.05.2026, ПРАЙМ
Коротченко назвал "Сармат" оружием возмездия
Тяжелая МБР "Сармат" является оружием возмездия, способным в ответ на ракетно-ядерный удар по России уничтожить любую страну-агрессора, заявил РИА Новости... | 13.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-13T03:54+0300
2026-05-13T03:54+0300
россия
финансы
рф
красноярский край
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869880798.jpg?1778633693
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Тяжелая МБР "Сармат" является оружием возмездия, способным в ответ на ракетно-ядерный удар по России уничтожить любую страну-агрессора, заявил РИА Новости российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. "Ракета "Сармат", разумеется, это оружие для ответного, либо ответно-встречного удара, это оружие возмездия", - сказал Коротченко. По его словам, после того, как будет осуществлено развертывание "Сарматов", а также других новых средств доставки ядерных боезарядов до территории потенциального противника, стратегическая стабильность в мире будет гарантирована. Во вторник командующий Российских войск стратегического назначения Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном испытательном пуске новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Президент рассказал, что ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, а дальность ее полета может превышать 35 тысяч километров. "Сармат" является самым мощным комплексом в мире, суммарная мощность его боезаряда более чем в четыре раза превышает мощность любого существующего западного аналога. Первый ракетный полк с "Сарматом" будет поставлен на боевое дежурство в Ужурском соединении Красноярского края до конца 2026 года, заявил Каракаев.
рф
красноярский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, рф, красноярский край, владимир путин
РОССИЯ, Финансы, РФ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Владимир Путин
03:54 13.05.2026
 
Коротченко назвал "Сармат" оружием возмездия

Эксперт Коротченко назвал МБР "Сармат" оружием возмездия

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Тяжелая МБР "Сармат" является оружием возмездия, способным в ответ на ракетно-ядерный удар по России уничтожить любую страну-агрессора, заявил РИА Новости российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"Ракета "Сармат", разумеется, это оружие для ответного, либо ответно-встречного удара, это оружие возмездия", - сказал Коротченко.
По его словам, после того, как будет осуществлено развертывание "Сарматов", а также других новых средств доставки ядерных боезарядов до территории потенциального противника, стратегическая стабильность в мире будет гарантирована.
Во вторник командующий Российских войск стратегического назначения Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном испытательном пуске новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".
Президент рассказал, что ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, а дальность ее полета может превышать 35 тысяч километров. "Сармат" является самым мощным комплексом в мире, суммарная мощность его боезаряда более чем в четыре раза превышает мощность любого существующего западного аналога.
Первый ракетный полк с "Сарматом" будет поставлен на боевое дежурство в Ужурском соединении Красноярского края до конца 2026 года, заявил Каракаев.
 
РОССИЯФинансыРФКРАСНОЯРСКИЙ КРАЙВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала