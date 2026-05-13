https://1prime.ru/20260513/kotyakov-869887985.html
Соцфонд начнет пересмотр отказов в назначении пособия многодетным семьям
Соцфонд начнет пересмотр отказов в назначении пособия многодетным семьям - 13.05.2026, ПРАЙМ
Соцфонд начнет пересмотр отказов в назначении пособия многодетным семьям
Соцфонд РФ в конце мая 2026 года начнет проактивный пересмотр отказов в назначении единого пособия для многодетных семей, которые раньше не проходили по... | 13.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-13T10:57+0300
2026-05-13T10:57+0300
2026-05-13T10:57+0300
россия
рф
антон котяков
социальный фонд
https://cdnn.1prime.ru/img/83496/93/834969330_0:0:3221:1813_1920x0_80_0_0_a0c1297f1924de7727f41b8903201c55.jpg
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Соцфонд РФ в конце мая 2026 года начнет проактивный пересмотр отказов в назначении единого пособия для многодетных семей, которые раньше не проходили по условиям из-за небольшого превышения дохода, заявил глава Минтруда Антон Котяков. "Что касается пересмотра отказов в назначении единого пособия для тех (многодетных семей - ред.), у кого среднедушевой доход превышает не более чем на 10% прожиточный минимум. Начиная с 22 мая, Социальный фонд начнет пересмотр отказов в проактивном режиме", - сказал министр на пресс-конференции, посвященной старту первого конкурса "Семейная столица России". В начале 2026 года по поручению президента России был принят закон, позволяющий сохранить за многодетными семьями единое пособие при небольшом превышении дохода. Теперь если доход на одного члена семьи превышает прожиточный минимум не более чем на 10%, то выплата в размере 50% от регионального прожиточного минимума продлевается еще на год.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83496/93/834969330_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_e7f9ba44350edf721713e87dd48e3606.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, антон котяков, социальный фонд
РОССИЯ, РФ, Антон Котяков, Социальный фонд
Соцфонд начнет пересмотр отказов в назначении пособия многодетным семьям
Котяков: Соцфонд с 22 мая пересмотрит отказы в назначении пособия многодетным семьям
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Соцфонд РФ в конце мая 2026 года начнет проактивный пересмотр отказов в назначении единого пособия для многодетных семей, которые раньше не проходили по условиям из-за небольшого превышения дохода, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
"Что касается пересмотра отказов в назначении единого пособия для тех (многодетных семей - ред.), у кого среднедушевой доход превышает не более чем на 10% прожиточный минимум. Начиная с 22 мая, Социальный фонд начнет пересмотр отказов в проактивном режиме", - сказал министр на пресс-конференции, посвященной старту первого конкурса "Семейная столица России".
В начале 2026 года по поручению президента России был принят закон, позволяющий сохранить за многодетными семьями единое пособие при небольшом превышении дохода. Теперь если доход на одного члена семьи превышает прожиточный минимум не более чем на 10%, то выплата в размере 50% от регионального прожиточного минимума продлевается еще на год.