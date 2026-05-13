Пять признаков жилья, которое можно выгодно продать через 10 лет - 13.05.2026, ПРАЙМ
03:03 13.05.2026
 
Пять признаков жилья, которое можно выгодно продать через 10 лет

Маловик: пять признаков квартиры, которую удастся выгодно продать через 10 лет

МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Покупая квартиру сегодня, многие ориентируются на метраж, вид из окна и транспортную доступность. Однако через 10 лет ликвидность жилья будут определять совершенно другие характеристики. О том, на какие параметры стоит обратить внимание уже сейчас, чтобы квартира сохранила инвестиционную привлекательность, агентству “Прайм” рассказала сооснователь девелоперской компании October Group Марина Маловик.
Первое — гибкость планировки. Квартиры с фиксированными перегородками постепенно уходят в прошлое. Покупателю стоит оценивать возможность зонирования без капитальных переделок с помощью модульных систем и мобильных стен. Такое пространство можно адаптировать под разные этапы жизни — от удалённой работы до появления детей. Квартиры-трансформеры будут расти в цене быстрее.
Второе — безбарьерная среда. Уже сейчас стоит проверять, заложены ли в проекте широкие ровные тротуары без ступеней, автоматические шлагбаумы и домофоны с поддержкой Bluetooth. Всё это необходимо для беспрепятственного доступа роботов-доставщиков, которые постепенно становятся частью городской жизни. Если инфраструктура позволяет обойтись без курьеров, через 5–7 лет это станет значимым преимуществом.
"Дефицит земли в городах делает "вертикальное проектирование" конкурентным преимуществом. На что смотреть: есть ли в доме эксплуатируемая кровля (скверы, зоны отдыха на крыше), продумана ли логистика под землёй (паркинги, кладовые), организованы ли общественные пространства на первых этажах. Такие решения увеличивают общую площадь благоустройства на 30% и заметно повышают комфорт среды", — пояснила Марина Маловик.
Третье — многоуровневое благоустройство и удобное хранение. Важно не просто наличие машино-места, а его оснащение (например, возможность установки зарядки для электромобиля) и наличие отдельного кладового помещения на подземном этаже.
Четвёртое — приватные открытые пространства. Балконы старого образца не в счёт: речь о полноценных террасах, патио или лоджиях, где можно поставить стол и провести время на свежем воздухе. За три года спрос на такие объекты вырос на 75%, а почти половина москвичей готова доплачивать за квартиру с благоустроенным открытым пространством.
И пятое — двор без машин и "пятиминутный город". У современного жилого квартала двор становится многофункциональным пространством: зоны для тихого отдыха, активных игр для подростков, прогулок с колясками, занятий спортом. Обратите внимание на наличие оборудованных колясочных в подъезде, коворкинга на первых этажах или детской игровой комнаты, советует эксперт.
 
