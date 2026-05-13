В Латвии хотят запретить все автобусные перевозки в Россию и Белоруссию - 13.05.2026, ПРАЙМ

Министерство транспорта Латвии готовит нормативные акты о полном запрете автобусных перевозок, включая транзитные, в Россию и Белоруссию, сообщает портал Delfi. | 13.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Министерство транспорта Латвии готовит нормативные акты о полном запрете автобусных перевозок, включая транзитные, в Россию и Белоруссию, сообщает портал Delfi. "Министерство транспорта готовит нормативные акты, запрещающие все автобусные пассажирские перевозки в Россию и Белоруссию, а также пассажирские перевозки транзитом", - говорится в сообщении. Авторы проекта утверждает, что существование канала автобусных перевозок якобы повышает угрозы национальной безопасности Латвии. Для вступления в силу новые правила должен одобрить кабинет министров. Министерство также обещает возместить убытки перевозчикам, компания Ecolines, осуществляющая рейсы между Москвой, Санкт-Петербургом и Ригой оценивает прямые убытки от отмены рейсов в четыре миллиона евро в год, а дополнительные от простоя автопарка - еще в два миллиона евро в год.

