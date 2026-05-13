https://1prime.ru/20260513/lavrov-869878187.html

Лавров проведет переговоры с главой МИД Индии

Лавров проведет переговоры с главой МИД Индии - 13.05.2026, ПРАЙМ

Лавров проведет переговоры с главой МИД Индии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду отправится с трехдневным визитом в Индию, в ходе которого проведет двусторонние переговоры с главой индийского... | 13.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-13T00:20+0300

2026-05-13T00:20+0300

2026-05-13T00:20+0300

экономика

мировая экономика

россия

индия

рф

бразилия

сергей лавров

владимир путин

юрий ушаков

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869878187.jpg?1778620811

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду отправится с трехдневным визитом в Индию, в ходе которого проведет двусторонние переговоры с главой индийского МИД Субраманьямом Джайшанкаром и обсудит с ним график предстоящих контактов на высшем уровне, а также примет участие во встрече глав МИД стран БРИКС. В МИД России заявили, что в центре предстоящей в среду встречи министров России и Индии - обсуждение реализации договоренностей, достигнутых в ходе прошлогоднего визита президента РФ Владимира Путина в Индию, а также "подготовка к предстоящим переговорам лидеров в России". Ожидается, что министры обсудят положение дел на Ближнем Востоке, а также ряд двусторонних вопросов, в том числе наращивание торговли, формирование транспортно-логистических и финансовых каналов сотрудничества, защищенных от давления извне, а также углубление связей в сфере энергетики и расширение контактов в области науки и космических технологий. Как заявили в российском МИД, независимая и ответственная внешняя политика России и Индии является важным фактором обеспечения глобальной безопасности и стабильности. В ведомстве отметили, что Москва и Нью-Дели показывают пример того, как "успешно отстаивать политический и экономический суверенитет, противостоять неоимпериалистическому диктату". Кроме того, 14-15 мая Лавров в Нью-Дели примет участие в совещании глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС. В МИД РФ ранее заявили, что предстоящая встреча станет хорошей возможностью для министров обсудить актуальные вопросы международной повестки, а также перспективы совершенствования системы глобального управления с акцентом на повышение роли стран мирового большинства. В заседании примут участие также главы МИД стран-партнеров БРИКС. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. В ходе председательства Бразилии в 2025 года в блок в качестве полноправного члена вступила Индонезия. В 2026 году в БРИКС председательствует Индия.

индия

рф

бразилия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, индия, рф, бразилия, сергей лавров, владимир путин, юрий ушаков, мид, мид рф