Лавров прибыл с визитом в Индию - 13.05.2026, ПРАЙМ
Лавров прибыл с визитом в Индию
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Индию, передает корреспондент РИА Новости. | 13.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-13T16:57+0300
политика
16:57 13.05.2026
 
НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мая - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Индию, передает корреспондент РИА Новости.
Визит в Нью-Дели министр начнет со встречи с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Ожидается, что они обсудят график предстоящих контактов на высшем уровне, ситуацию на Ближнем Востоке, а также ряд двусторонних вопросов торговли и финансов.
Кроме того, 14-15 мая Лавров в Нью-Дели примет участие в совещании глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС. В МИД РФ ранее заявили, что предстоящая встреча станет хорошей возможностью для министров обсудить актуальные вопросы международной повестки, а также перспективы совершенствования системы глобального управления с акцентом на повышение роли стран мирового большинства.
