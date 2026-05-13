Россия и Индия смогут увеличить товарооборот к 2030 году, считает Лавров

Россия и Индия смогут увеличить объем годового товарооборота с нынешних 60 миллиардов долларов до 100 миллиардов к 2030 году, считает глава МИД РФ Сергей...

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Россия и Индия смогут увеличить объем годового товарооборота с нынешних 60 миллиардов долларов до 100 миллиардов к 2030 году, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. По сообщению на сайте министерства, на переговорах с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром Лавров отметил, что объем товарооборота между странами составляет около 60 миллиардов долларов. "Цель, поставленная лидерами к 2030 году, - вывести данный показатель на отметку 100 миллиардов долларов. У меня нет никаких сомнений в том, что она будет достигнута", - подчеркнул российский министр. С 13 по 15 мая глава МИД РФ находится с визитом в Индии. Ожидается его участие в совещании министров иностранных дел стран БРИКС, которое пройдет 14-15 мая.

