Россия и Индия смогут увеличить товарооборот к 2030 году, считает Лавров - 13.05.2026, ПРАЙМ
Россия и Индия смогут увеличить товарооборот к 2030 году, считает Лавров
россия, мировая экономика, индия, сергей лавров, мид рф
22:55 13.05.2026
 
Лавров: РФ и Индия смогут увеличить годовой товарооборот до $100 миллиардов к 2030 году

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Россия и Индия смогут увеличить объем годового товарооборота с нынешних 60 миллиардов долларов до 100 миллиардов к 2030 году, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
По сообщению на сайте министерства, на переговорах с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром Лавров отметил, что объем товарооборота между странами составляет около 60 миллиардов долларов.
"Цель, поставленная лидерами к 2030 году, - вывести данный показатель на отметку 100 миллиардов долларов. У меня нет никаких сомнений в том, что она будет достигнута", - подчеркнул российский министр.
С 13 по 15 мая глава МИД РФ находится с визитом в Индии. Ожидается его участие в совещании министров иностранных дел стран БРИКС, которое пройдет 14-15 мая.
