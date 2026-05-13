Журналист раскрыл, почему Макрон получил в челюсть от жены

Инцидент с пощечиной у трапа самолета во время визита президента Франции Эммануэля Макроном и его супруги Брижит во Вьетнам произошел из-за его отношений с...

2026-05-13T23:34+0300

МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Инцидент с пощечиной у трапа самолета во время визита президента Франции Эммануэля Макроном и его супруги Брижит во Вьетнам произошел из-за его отношений с франко-иранской актрисой, утверждает журналист Флориан Тардиф."Произошло то, что она (Брижит Макрон. — Прим. ред.) увидела сообщение от известной личности. Иранская актриса", — заявил он в эфире радио RTL.По словам журналиста, Макрон несколько месяцев поддерживал "платонические отношения" с актрисой, а также писал ей сообщения личного характера. По мнению Тардифа, именно этот инцидент перерос в "напряженность" внутри пары, что вылилось в скандал на борту президентского самолета.В среду окружение Брижит Макрон в интервью газете Le Parisien опровергло информацию о связи этого жеста с иранской актрисой и заявило, что первая леди никогда не проверяет телефон своего мужа.В мае прошлого года в СМИ распространилось видео, на котором Макрон получил пощечину от супруги в момент, когда открывалась дверь президентского самолета. Явно не ожидавший этого глава государства пошатнулся и растерялся, оставшись на несколько секунд стоять с открытым ртом.Елисейский дворец изначально заявил, что съемка поддельная. Когда выяснилось, что кадры появились во множестве изданий, в офисе президента признали их подлинность, указав на то, что это был "сложный момент" для президента.Позднее Макрон попытался оправдаться, заявив, что они с Брижит "просто дурачились".

