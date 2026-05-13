https://1prime.ru/20260513/med-869906078.html
Стоимость меди обновила исторический рекорд
Стоимость меди обновила исторический рекорд - 13.05.2026, ПРАЙМ
Стоимость меди обновила исторический рекорд
Цена на медь в среду обновила исторический рекорд, следует из данных торгов. | 13.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-13T22:38+0300
2026-05-13T22:38+0300
2026-05-13T22:38+0300
экономика
торги
рынок
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/06/841360686_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_24ebae0f013774d9b3924e153cd49f82.jpg
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Цена на медь в среду обновила исторический рекорд, следует из данных торгов. По состоянию на 22.26 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 1,3%, до 6,616 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Ранее в ходе торгов котировки металла достигли уровня в 6,716 доллара за фунт, что является новым историческим рекордом, согласно данным биржи. В то же время стоимость тонны меди с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) в среду выросла на 0,56% относительно предыдущего закрытия - до 14 021 доллара за тонну. Исторический максимум на данный момент составляет 14,5 тысячи долларов, он был достигнут в январе.
https://1prime.ru/20260513/mosbirzha-869905302.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/06/841360686_125:0:2258:1600_1920x0_80_0_0_6db0c9963c13285e16366eac1425cbd4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
торги, рынок, comex
Экономика, Торги, Рынок, Comex
Стоимость меди обновила исторический рекорд
Стоимость меди в среду обновила исторический рекорд
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Цена на медь в среду обновила исторический рекорд, следует из данных торгов.
По состоянию на 22.26 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex
дорожал на 1,3%, до 6,616 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
Ранее в ходе торгов котировки металла достигли уровня в 6,716 доллара за фунт, что является новым историческим рекордом, согласно данным биржи.
В то же время стоимость тонны меди с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) в среду выросла на 0,56% относительно предыдущего закрытия - до 14 021 доллара за тонну. Исторический максимум на данный момент составляет 14,5 тысячи долларов, он был достигнут в январе.
Юань на Мосбирже снизился к рублю в район минимумов с января