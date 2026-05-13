Стоимость меди обновила исторический рекорд - 13.05.2026, ПРАЙМ
Цена на медь в среду обновила исторический рекорд, следует из данных торгов. | 13.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Цена на медь в среду обновила исторический рекорд, следует из данных торгов. По состоянию на 22.26 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 1,3%, до 6,616 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Ранее в ходе торгов котировки металла достигли уровня в 6,716 доллара за фунт, что является новым историческим рекордом, согласно данным биржи. В то же время стоимость тонны меди с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) в среду выросла на 0,56% относительно предыдущего закрытия - до 14 021 доллара за тонну. Исторический максимум на данный момент составляет 14,5 тысячи долларов, он был достигнут в январе.
22:38 13.05.2026
 
