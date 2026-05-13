"Мама не горюй": в Киеве запаниковали из-за слов Мендель о Зеленском
Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что окружение Владимира Зеленского встревожено интервью, которое его экс-пресс-секретарь Юлия Мендель дала...
2026-05-13T05:17+0300
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что окружение Владимира Зеленского встревожено интервью, которое его экс-пресс-секретарь Юлия Мендель дала американскому журналисту Такеру Карлсону."На Банковой поднялся такой крик, вопль. Но чем они больше кричат, тем хуже для них", — отметил Соскин.По мнению политолога, обнародование новых деталей может стать ударом для главы киевского режима. Политолог полагает, что в дальнейшем может быть раскрыто больше подробностей о преступной деятельности Зеленского."Сейчас она начнет раскрывать другие детали про Зеленского. Ой мама не горюй будет. Так что, готовьтесь", — заключил Соскин.В понедельник Мендель дала резонансное интервью Такеру Карлсону, в котором заявила, что на критику Зеленского отвечают отправкой людей на фронт. Она также утверждала, что Зеленский обсуждал необходимость пропаганды, сравнимой с методами Геббельса, и назвала его диктатором, стремящимся сохранить власть на Украине.
Соскин заявил, что окружение Зеленского испугалось интервью Мендель