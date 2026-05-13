Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Мама не горюй": в Киеве запаниковали из-за слов Мендель о Зеленском - 13.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260513/mendel-869882495.html
"Мама не горюй": в Киеве запаниковали из-за слов Мендель о Зеленском
"Мама не горюй": в Киеве запаниковали из-за слов Мендель о Зеленском - 13.05.2026, ПРАЙМ
"Мама не горюй": в Киеве запаниковали из-за слов Мендель о Зеленском
Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что окружение Владимира Зеленского встревожено интервью, которое его экс-пресс-секретарь Юлия Мендель дала... | 13.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-13T05:17+0300
2026-05-13T05:17+0300
киев
украина
владимир зеленский
олег соскин
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/16/841251674_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_b9b64d5c80660a1747100d9dfbc1267f.jpg
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что окружение Владимира Зеленского встревожено интервью, которое его экс-пресс-секретарь Юлия Мендель дала американскому журналисту Такеру Карлсону."На Банковой поднялся такой крик, вопль. Но чем они больше кричат, тем хуже для них", — отметил Соскин.По мнению политолога, обнародование новых деталей может стать ударом для главы киевского режима. Политолог полагает, что в дальнейшем может быть раскрыто больше подробностей о преступной деятельности Зеленского."Сейчас она начнет раскрывать другие детали про Зеленского. Ой мама не горюй будет. Так что, готовьтесь", — заключил Соскин.В понедельник Мендель дала резонансное интервью Такеру Карлсону, в котором заявила, что на критику Зеленского отвечают отправкой людей на фронт. Она также утверждала, что Зеленский обсуждал необходимость пропаганды, сравнимой с методами Геббельса, и назвала его диктатором, стремящимся сохранить власть на Украине.
киев
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/16/841251674_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_739daec5ca1b6bdead4f83e0f6da21f9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
киев, украина, владимир зеленский, олег соскин, в мире
Киев, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Олег Соскин, В мире
05:17 13.05.2026
 
"Мама не горюй": в Киеве запаниковали из-за слов Мендель о Зеленском

Соскин заявил, что окружение Зеленского испугалось интервью Мендель

© Unsplash/Anastasiia KrutotaУкраинский флаг
Украинский флаг
Украинский флаг. Архивное фото
© Unsplash/Anastasiia Krutota
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что окружение Владимира Зеленского встревожено интервью, которое его экс-пресс-секретарь Юлия Мендель дала американскому журналисту Такеру Карлсону.
"На Банковой поднялся такой крик, вопль. Но чем они больше кричат, тем хуже для них", — отметил Соскин.
По мнению политолога, обнародование новых деталей может стать ударом для главы киевского режима. Политолог полагает, что в дальнейшем может быть раскрыто больше подробностей о преступной деятельности Зеленского.
"Сейчас она начнет раскрывать другие детали про Зеленского. Ой мама не горюй будет. Так что, готовьтесь", — заключил Соскин.
В понедельник Мендель дала резонансное интервью Такеру Карлсону, в котором заявила, что на критику Зеленского отвечают отправкой людей на фронт. Она также утверждала, что Зеленский обсуждал необходимость пропаганды, сравнимой с методами Геббельса, и назвала его диктатором, стремящимся сохранить власть на Украине.
 
КиевУКРАИНАВладимир ЗеленскийОлег СоскинВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала