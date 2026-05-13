https://1prime.ru/20260513/minenergo-869898265.html
Минэнерго готово увеличить поставки топлива в страны Глобального Юга
Минэнерго готово увеличить поставки топлива в страны Глобального Юга - 13.05.2026, ПРАЙМ
Минэнерго готово увеличить поставки топлива в страны Глобального Юга
Россия готова наращивать поставки топлива в страны Глобального Юга, чтобы обеспечить их энергетическую безопасность, сообщило Минэнерго РФ со ссылкой на слова... | 13.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-13T17:19+0300
2026-05-13T17:19+0300
2026-05-13T17:19+0300
россия
газ
индонезия
рф
ормузский пролив
глобальный юг
https://cdnn.1prime.ru/img/82993/32/829933266_0:164:3059:1884_1920x0_80_0_0_929c39fa92e4613661caf3fdb17f3792.jpg
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Россия готова наращивать поставки топлива в страны Глобального Юга, чтобы обеспечить их энергетическую безопасность, сообщило Минэнерго РФ со ссылкой на слова замминистра энергетики Романа Маршавина. Маршавин провел переговоры с заместителем министра энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Юлиотом Танджунгом на полях форума "Россия - Исламский мир". Ключевой темой стала ситуация в глобальной энергетике. "Замминистра отметил, что заседание проходит в условиях беспрецедентных вызовов, связанных с блокировкой Ормузского пролива, что привело к дефициту топлива в странах Азии. В этой связи замглавы Минэнерго подтвердил готовность России наращивать поставки в страны Глобального Юга, способствуя их энергетической безопасности", - говорится в сообщении. Маршавин добавил, что Россия готова поставлять энергоресурсы туда, где есть устойчивый долгосрочный спрос, и тем государствам, которые выстраивают с ней конструктивные деловые отношения. В ходе встречи стороны также обсудили вопросы сотрудничества в области мирного атома. Россия подтвердила готовность выступить стратегическим партнером Индонезии в сооружении атомных станций и создании национальной атомной отрасли, отмечает Минэнерго.
https://1prime.ru/20260215/deripaska-867512358.html
индонезия
рф
ормузский пролив
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82993/32/829933266_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_d283b044bfbdb55b17888dbb75e542de.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, газ, индонезия, рф, ормузский пролив, глобальный юг
РОССИЯ, Газ, ИНДОНЕЗИЯ, РФ, Ормузский пролив, Глобальный Юг
Минэнерго готово увеличить поставки топлива в страны Глобального Юга
Минэнерго: Россия готова наращивать поставки топлива в страны Глобального Юга
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Россия готова наращивать поставки топлива в страны Глобального Юга, чтобы обеспечить их энергетическую безопасность, сообщило Минэнерго РФ со ссылкой на слова замминистра энергетики Романа Маршавина.
Маршавин провел переговоры с заместителем министра энергетики и минеральных ресурсов Индонезии
Юлиотом Танджунгом на полях форума "Россия - Исламский мир". Ключевой темой стала ситуация в глобальной энергетике.
"Замминистра отметил, что заседание проходит в условиях беспрецедентных вызовов, связанных с блокировкой Ормузского пролива
, что привело к дефициту топлива в странах Азии
. В этой связи замглавы Минэнерго подтвердил готовность России наращивать поставки в страны Глобального Юга, способствуя их энергетической безопасности", - говорится в сообщении
.
Маршавин добавил, что Россия готова поставлять энергоресурсы туда, где есть устойчивый долгосрочный спрос, и тем государствам, которые выстраивают с ней конструктивные деловые отношения.
В ходе встречи стороны также обсудили вопросы сотрудничества в области мирного атома. Россия подтвердила готовность выступить стратегическим партнером Индонезии в сооружении атомных станций и создании национальной атомной отрасли, отмечает Минэнерго.
Запад не сможет конкурировать с Глобальным Югом, считает Дерипаска