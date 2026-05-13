Минэнерго готово увеличить поставки топлива в страны Глобального Юга

2026-05-13T17:19+0300

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Россия готова наращивать поставки топлива в страны Глобального Юга, чтобы обеспечить их энергетическую безопасность, сообщило Минэнерго РФ со ссылкой на слова замминистра энергетики Романа Маршавина. Маршавин провел переговоры с заместителем министра энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Юлиотом Танджунгом на полях форума "Россия - Исламский мир". Ключевой темой стала ситуация в глобальной энергетике. "Замминистра отметил, что заседание проходит в условиях беспрецедентных вызовов, связанных с блокировкой Ормузского пролива, что привело к дефициту топлива в странах Азии. В этой связи замглавы Минэнерго подтвердил готовность России наращивать поставки в страны Глобального Юга, способствуя их энергетической безопасности", - говорится в сообщении. Маршавин добавил, что Россия готова поставлять энергоресурсы туда, где есть устойчивый долгосрочный спрос, и тем государствам, которые выстраивают с ней конструктивные деловые отношения. В ходе встречи стороны также обсудили вопросы сотрудничества в области мирного атома. Россия подтвердила готовность выступить стратегическим партнером Индонезии в сооружении атомных станций и создании национальной атомной отрасли, отмечает Минэнерго.

