Мирзиеев обсудил с SOCAR и British Petroleum расширение сотрудничества
2026-05-13T17:44+0300
ТАШКЕНТ, 13 мая - ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с главой азербайджанской компании SOCAR Ровшаном Наджафом и руководством British Petroleum, в ходе которой стороны обсудили расширение сотрудничества в нефтегазовой и энергетической сферах, сообщает пресс-служба главы республики. "Были рассмотрены вопросы расширения взаимовыгодного сотрудничества с этими ведущими компаниями - одними из лидеров в энергетической и нефтегазовой отраслях", - говорится в сообщении администрации президента. Стороны отметили успешное сотрудничество с SOCAR в рамках проекта на плато Устюрт и договорились об открытии представительства компании в Узбекистане. Также была высоко оценена интеграция British Petroleum в проект. Отдельное внимание уделили совместным проектам в сфере добычи, переработки углеводородов и поставок нефтепродуктов. Как ранее сообщал корреспондент РИА Новости, British Petroleum вошла в проект разработки углеводородов на узбекской части плато Устюрт на условиях соглашения о разделе продукции (СРП). А ранее, в июле прошлого года, власти Узбекистана и SOCAR подписали СРП на разработку углеводородных месторождений на Устюрте.
