Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мирзиеев обсудил с SOCAR и British Petroleum расширение сотрудничества - 13.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260513/mirzieev-869898884.html
Мирзиеев обсудил с SOCAR и British Petroleum расширение сотрудничества
Мирзиеев обсудил с SOCAR и British Petroleum расширение сотрудничества - 13.05.2026, ПРАЙМ
Мирзиеев обсудил с SOCAR и British Petroleum расширение сотрудничества
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с главой азербайджанской компании SOCAR Ровшаном Наджафом и руководством British Petroleum, в ходе которой... | 13.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-13T17:44+0300
2026-05-13T17:44+0300
россия
узбекистан
шавкат мирзиеев
socar
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1b/848570554_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_9cc1ed6df47977503e9e976b59d05ffc.jpg
ТАШКЕНТ, 13 мая - ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с главой азербайджанской компании SOCAR Ровшаном Наджафом и руководством British Petroleum, в ходе которой стороны обсудили расширение сотрудничества в нефтегазовой и энергетической сферах, сообщает пресс-служба главы республики. "Были рассмотрены вопросы расширения взаимовыгодного сотрудничества с этими ведущими компаниями - одними из лидеров в энергетической и нефтегазовой отраслях", - говорится в сообщении администрации президента. Стороны отметили успешное сотрудничество с SOCAR в рамках проекта на плато Устюрт и договорились об открытии представительства компании в Узбекистане. Также была высоко оценена интеграция British Petroleum в проект. Отдельное внимание уделили совместным проектам в сфере добычи, переработки углеводородов и поставок нефтепродуктов. Как ранее сообщал корреспондент РИА Новости, British Petroleum вошла в проект разработки углеводородов на узбекской части плато Устюрт на условиях соглашения о разделе продукции (СРП). А ранее, в июле прошлого года, власти Узбекистана и SOCAR подписали СРП на разработку углеводородных месторождений на Устюрте.
https://1prime.ru/20260509/ptuin-869815194.html
узбекистан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1b/848570554_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_2256385d8552d0b542cfd94eb1d862d5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, узбекистан, шавкат мирзиеев, socar
РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, Шавкат Мирзиеев, SOCAR
17:44 13.05.2026
 
Мирзиеев обсудил с SOCAR и British Petroleum расширение сотрудничества

Мирзиеев обсудил с SOCAR и British Petroleum расширение сотрудничества в энергетике

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2026
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ТАШКЕНТ, 13 мая - ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с главой азербайджанской компании SOCAR Ровшаном Наджафом и руководством British Petroleum, в ходе которой стороны обсудили расширение сотрудничества в нефтегазовой и энергетической сферах, сообщает пресс-служба главы республики.
"Были рассмотрены вопросы расширения взаимовыгодного сотрудничества с этими ведущими компаниями - одними из лидеров в энергетической и нефтегазовой отраслях", - говорится в сообщении администрации президента.
Стороны отметили успешное сотрудничество с SOCAR в рамках проекта на плато Устюрт и договорились об открытии представительства компании в Узбекистане. Также была высоко оценена интеграция British Petroleum в проект. Отдельное внимание уделили совместным проектам в сфере добычи, переработки углеводородов и поставок нефтепродуктов.
Как ранее сообщал корреспондент РИА Новости, British Petroleum вошла в проект разработки углеводородов на узбекской части плато Устюрт на условиях соглашения о разделе продукции (СРП). А ранее, в июле прошлого года, власти Узбекистана и SOCAR подписали СРП на разработку углеводородных месторождений на Устюрте.
Президент России Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2026
Путин оценил экономики Казахстана и Узбекистана
9 мая, 23:10
 
РОССИЯУЗБЕКИСТАНШавкат МирзиеевSOCAR
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала