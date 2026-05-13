Мишонова призвала родителей не доверять детям управление квадроциклами
2026-05-13T21:03+0300
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова призвала родителей не доверять детям управление квадроциклами и питбайками, так как те еще не знают правил дорожного движения и не могут в полной мере оценить риски при вождении. "Всем родителям еще раз хочу напомнить: все-таки квадроциклы, питбайки - это очень опасные средства передвижения, и, конечно, я бы на вашем месте своим детям их не доверяла, потому что дети не владеют правилами дорожного движения, не могут оценить риски на дороге", - отметила Мишонова в своем канале на платформе "Макс". Она также рассказала, что навестила в Детском научно-клиническом центре имени Рошаля девочку, пострадавшую в ДТП. На нее, не справившись с управлением квадроцикла, наехал восьмилетний мальчик. "Сейчас провела время в нашей клинике Рошаля, навестила девочку, которую, к сожалению, сбил на квадроцикле мальчик восьмилетний: получил каким-то образом доступ квадроциклу, не справился с управлением, наехал на 16-летнюю девочку. Девочка получила тяжелейшие травмы лица, челюсти, и сейчас она находится здесь на лечении. У врачей достаточно положительный прогноз, надеемся, что она поправится, что организм детский справится", - сказала Мишонова.
В Госдуме предложили ужесточить наказание за нарушение ПДД на питбайке