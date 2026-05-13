Юань на Мосбирже снизился к рублю в район минимумов с января

2026-05-13T22:03+0300

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в среду опять снижался на Мосбирже, обновив в ходе сессии минимум с января в районе 10,75 рубля, следует из данных торговой площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 3 копейки и составил 10,82 рубля. Курсовой коридор составил 10,76-10,84 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 73,58 рубля. Рубль опять растет Курс юаня к рублю на Мосбирже в среду вновь снижался после передышки накануне. В итоге валюта РФ обновила максимумы с конца января. При этом внебиржевой курс доллара уже приближался в среду к уровню 73 рубля – минимуму с 14 февраля 2023 года. "Рубль продолжил укрепляться. Основная причина – рост предложения валюты вследствие резкого повышения мировых цен на энергоносители. В мае, по-видимому, этот показатель будет еще более высокий. Абсорбируется предложение слабо. Внутренний спрос на валюту хоть и тоже подрастает, но куда меньшими темпами", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 21.52 мск снижалась на 1,9% - до 105,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2%, до 98,5 пункта. Прогнозы Во второй половине мая позиции рубля могут дополнительно усилиться в пределах диапазона 70-75 рублей за доллар из-за приближения налогового периода, полагает Наталья Ващелюк из УК "Первая". "Динамика валютного рынка также во многом будет зависеть от развития ситуации на Ближнем Востоке и цен на нефть", - добавила она. Поддержкой для рубля по-прежнему выступают высокие реальные ставки в экономике, активный спрос на ОФЗ, говорит Смирнов. "Геополитические надежды в части украинской проблематики тоже могут подталкивать вверх рублевые активы. Краткосрочные ожидания по курсу доллара – 72,5-74,5 рубля, юаню – 10,7-11 рубля", - отметил аналитик.

