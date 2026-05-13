https://1prime.ru/20260513/niderlandy-869880257.html
В Нидерландах рассказали об экспорте цветов в Россию
В Нидерландах рассказали об экспорте цветов в Россию - 13.05.2026, ПРАЙМ
В Нидерландах рассказали об экспорте цветов в Россию
Россия находилась в десятке важнейших стран-импортеров цветов из Нидерландов, однако из-за санкций цветочный экспорт в страну оказался сведен к минимуму,... | 13.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-13T03:33+0300
2026-05-13T03:33+0300
2026-05-13T03:57+0300
бизнес
экономика
россия
нидерланды
рф
гаага
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869880257.jpg?1778633824
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Россия находилась в десятке важнейших стран-импортеров цветов из Нидерландов, однако из-за санкций цветочный экспорт в страну оказался сведен к минимуму, сообщил РИА Новости директор нидерландской ассоциации оптовых торговцев цветочной продукцией (VGB) Маттайс Мескен. "Экспорт цветов и растений в Россию рос в годы, предшествовавшие 2022 году… (Сейчас- ред.) экспорт настолько мал, что найти какие-либо статистические данные по нему невозможно", - рассказал директор цветочной ассоциации. Он отметил, что Россия находилась в десятке важнейших стран-импортеров для Нидерландов. "Экспорт сейчас очень ограничен, и многие экспортеры нашли других покупателей", - добавил Мескен. Ранее посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин заявлял, что Нидерланды были крупнейшим торговым партнером России в Европе. После начала российской спецоперации на Украине в 2022 году ЕС ввел ограничения на поставки в РФ части цветочной и декоративной продукции. Под санкции попали луковицы, посадочный материал и некоторые виды растений для выращивания, однако прямого полного запрета на экспорт срезанных цветов введено не было.
нидерланды
рф
гаага
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, нидерланды, рф, гаага, ес
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, РФ, Гаага, ЕС
В Нидерландах рассказали об экспорте цветов в Россию
Директор VGB Мескен: из-за санкций цветочный экспорт в Россию оказался сведен к минимуму
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Россия находилась в десятке важнейших стран-импортеров цветов из Нидерландов, однако из-за санкций цветочный экспорт в страну оказался сведен к минимуму, сообщил РИА Новости директор нидерландской ассоциации оптовых торговцев цветочной продукцией (VGB) Маттайс Мескен.
"Экспорт цветов и растений в Россию рос в годы, предшествовавшие 2022 году… (Сейчас- ред.) экспорт настолько мал, что найти какие-либо статистические данные по нему невозможно", - рассказал директор цветочной ассоциации.
Он отметил, что Россия находилась в десятке важнейших стран-импортеров для Нидерландов.
"Экспорт сейчас очень ограничен, и многие экспортеры нашли других покупателей", - добавил Мескен.
Ранее посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин заявлял, что Нидерланды были крупнейшим торговым партнером России в Европе.
После начала российской спецоперации на Украине в 2022 году ЕС ввел ограничения на поставки в РФ части цветочной и декоративной продукции. Под санкции попали луковицы, посадочный материал и некоторые виды растений для выращивания, однако прямого полного запрета на экспорт срезанных цветов введено не было.