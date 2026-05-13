В Нидерландах рассказали об экспорте цветов в Россию

Россия находилась в десятке важнейших стран-импортеров цветов из Нидерландов, однако из-за санкций цветочный экспорт в страну оказался сведен к минимуму,... | 13.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-13T03:33+0300

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Россия находилась в десятке важнейших стран-импортеров цветов из Нидерландов, однако из-за санкций цветочный экспорт в страну оказался сведен к минимуму, сообщил РИА Новости директор нидерландской ассоциации оптовых торговцев цветочной продукцией (VGB) Маттайс Мескен. "Экспорт цветов и растений в Россию рос в годы, предшествовавшие 2022 году… (Сейчас- ред.) экспорт настолько мал, что найти какие-либо статистические данные по нему невозможно", - рассказал директор цветочной ассоциации. Он отметил, что Россия находилась в десятке важнейших стран-импортеров для Нидерландов. "Экспорт сейчас очень ограничен, и многие экспортеры нашли других покупателей", - добавил Мескен. Ранее посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин заявлял, что Нидерланды были крупнейшим торговым партнером России в Европе. После начала российской спецоперации на Украине в 2022 году ЕС ввел ограничения на поставки в РФ части цветочной и декоративной продукции. Под санкции попали луковицы, посадочный материал и некоторые виды растений для выращивания, однако прямого полного запрета на экспорт срезанных цветов введено не было.

