Объем выдачи ипотеки в Адыгее в марте упал почти на треть

Объем выдач ипотеки в Адыгее в марте в месячном выражении упал почти на треть, следует из данных Банка России, которые проанализировало РИА Новости. | 13.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Объем выдач ипотеки в Адыгее в марте в месячном выражении упал почти на треть, следует из данных Банка России, которые проанализировало РИА Новости. Показатель в регионе опустился до 927 миллионов рублей. Показатель в Еврейской автономной области в марте сократился почти на 27%, до 293 миллионов рублей, в Ингушетии – на четверть, до 84 миллионов рублей. Объем выдач ипотеки в Республике Алтай снизился на 16% и достиг минимума с мая прошлого года – 274 миллионов рублей. Пятерку регионов по снижению показателя замкнула Карачаево-Черкесия с 12,8% – до 421 миллиона рублей. Наименьший объем ипотечных кредитов в марте был выдан в Ингушетии, на Чукотке (172 миллиона рублей), в Республике Алтай, Еврейской автономной области и Чечне (338 миллионов рублей).

