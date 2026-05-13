Объем выдачи ипотеки в Адыгее в марте упал почти на треть - 13.05.2026, ПРАЙМ
Объем выдачи ипотеки в Адыгее в марте упал почти на треть
Объем выдач ипотеки в Адыгее в марте в месячном выражении упал почти на треть, следует из данных Банка России, которые проанализировало РИА Новости. | 13.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-13T03:18+0300
Объем выдачи ипотеки в Адыгее в марте упал почти на треть

ЦБ: объем выдачи ипотеки в Адыгее в марте упал почти на треть

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Объем выдач ипотеки в Адыгее в марте в месячном выражении упал почти на треть, следует из данных Банка России, которые проанализировало РИА Новости.
Показатель в регионе опустился до 927 миллионов рублей.
Показатель в Еврейской автономной области в марте сократился почти на 27%, до 293 миллионов рублей, в Ингушетии – на четверть, до 84 миллионов рублей.
Объем выдач ипотеки в Республике Алтай снизился на 16% и достиг минимума с мая прошлого года – 274 миллионов рублей. Пятерку регионов по снижению показателя замкнула Карачаево-Черкесия с 12,8% – до 421 миллиона рублей.
Наименьший объем ипотечных кредитов в марте был выдан в Ингушетии, на Чукотке (172 миллиона рублей), в Республике Алтай, Еврейской автономной области и Чечне (338 миллионов рублей).
 
