Опрос показал, сколько россиян ежедневно совершают заказы на маркетплейсах
2026-05-13T04:16+0300
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Каждый десятый россиянин ежедневно совершает заказы на маркетплейсах, каждый третий - несколько раз в неделю, а 40% покупают онлайн лишь 3-4 раза в месяц, выяснили для РИА Новости аналитики Ozon.
"В преддверии майских выходных Ozon опросил более полутора тысяч пользователей и выяснил, что онлайн‑шопинг стал частью повседневной рутины: каждый третий россиянин совершает заказы на маркетплейсах несколько раз в неделю, около 10% делают это ежедневно, а 40% покупают онлайн 3-4 раза в месяц", - говорится в исследовании.
Там отметили, что женщины активнее на маркетплейсах, чем мужчины - 38% из них оформляют заказы несколько раз в неделю против 29% среди мужчин. Наиболее часто покупки делают со смартфона: в среднем три четверти россиян совершают заказы через мобильные приложения, а среди женщин этот показатель достигает 80%.
Кроме того, с ростом онлайн-активности пользователи стали внимательнее относиться к цифровой безопасности, следует из материалов: почти половина не переходят по ссылкам в письмах, даже если те выглядят как сообщения от известных компаний, а треть и вовсе удаляют такие письма. Треть россиян всегда проверяют адрес отправителя перед открытием письма, однако четверть опрошенных вообще не обращают на это внимания, причем женщины признаются в этом чаще мужчин - 28% против 23%.
Несмотря на относительную осведомленность о базовых правилах безопасности, пароли остаются одной из ключевых слабостей онлайн-защиты. Треть россиян не видят необходимости регулярно их менять, 28% считают оптимальной смену пароля раз в полгода, 15% - раз в год, а 14% - раз в 1-4 месяца, но почти половина респондентов признаются, что на практике не всегда следуют выбранному графику.
В теории 30% россиян уверены, что для каждого сервиса нужен отдельный сложный пароль, 28% предпочитают ограничиваться двумя-тремя вариантами для разных типов сервисов, а 17% считают допустимым либо один "надежный" пароль для всех аккаунтов, либо один сложный пароль для важных сервисов и более простой - для остальных.
Ozon: каждый десятый россиянин ежедневно совершает заказы на маркетплейсах
