Спрос на отдых в странах СНГ у россиян вырос на десять процентов

2026-05-13T08:27+0300

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Спрос среди российских туристов на летний отдых в странах СНГ и ближнего зарубежья вырос на 10% в годовом выражении, говорится в исследовании платформы Bronevik.com, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Спрос россиян на отдых в соседних странах увеличился на 10% год к году", - выяснили аналитики платформы, проанализировав ранние бронирования туристического жилья в странах СНГ и ближнего зарубежья на летний период. По данным исследования, самый высокий прирост спроса в этом году демонстрирует Казахстан, где количество ранних бронирований увеличилось более чем в 1,5 раза, при этом в общем объеме заказов по ближнему зарубежью доля страны достигла 7%. При этом в Абхазии число ранних бронирований выросло на 20% в годовом выражении, а на сам регион приходится более 27% таких бронирований туристического жилья в СНГ и ближнем зарубежье. Помимо этого отмечается и стабильный рост интереса к Белоруссии, здесь бронирования на лето выросли на 16%, а на страну приходится более половины заказов туристического жилья в ближнем зарубежье. Аналитики подчеркнули, что средняя стоимость раннего бронирования в странах СНГ и ближнего зарубежья составляет 8 тысяч рублей. Так, в Азербайджане можно остановиться по средней цене 10,2 тысячи за ночь, в Абхазии - 7,9 тысячи, а в Белоруссии - 7,5 тысячи рублей. "Наиболее бюджетными направлениями стали Узбекистан (в среднем 5,3 тысячи рублей за ночь), Грузия (6,2 тысячи рублей) и Казахстан (6,3 тысячи рублей)". - говорится в исследовании.

