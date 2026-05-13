Минсельхоз заявил о росте производства тепличных овощей - 13.05.2026, ПРАЙМ

Россия с начала года нарастила производство тепличных овощей на 2,7%, собрано уже более 560 тысяч тонн, сообщил Минсельхоз РФ в своем канале в "Макс". | 13.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-13T18:51+0300

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Россия с начала года нарастила производство тепличных овощей на 2,7%, собрано уже более 560 тысяч тонн, сообщил Минсельхоз РФ в своем канале в "Макс". "Производство тепличных овощей с начала года выросло на 2,7%. Собрано уже более 560 тысяч тонн продукции", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что выращено порядка 325,7 тысячи тонн огурцов и 220,6 тысячи тонн томатов. "Современные технологии позволяют выращивать свежие овощи круглый год, независимо от сезона и погодных условий", - отметили в Минсельхозе, добавив, что в 76 регионах России работает больше 350 тепличных хозяйств. По данным министерства, к 2028 году планируется реализовать еще 27 проектов общей мощностью свыше 164 тысяч тонн продукции в год.

