Патрушев отметил повышение качества образования в сфере сельского хозяйства

Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Патрушев отметил повышение качества образования в сфере сельского хозяйства и рост количества студентов аграрных вузов, | 13.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-13T17:13+0300

ОМСК, 13 мая - ПРАЙМ. Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Патрушев отметил повышение качества образования в сфере сельского хозяйства и рост количества студентов аграрных вузов, желающих остаться в профессии. Вице-премьер вместе с секретарем генсовета "Единой России" Владимиром Якушевым, губернатором Омской области Виталием Хоценко и первым заместителем председателя Госдумы Александром Жуковым в среду посетили Омский государственный аграрный университет имени Столыпина, где пообщались со студентами. Патрушев в ходе общения поинтересовался, кто из них планирует остаться в профессии и работать по специальности в сельском хозяйстве, студенты единогласно ответили: "Все". Вице-премьер вспомнил, как несколько лет назад на такой же вопрос из 20 студентов максимум четверо отвечали положительно. "Исхожу из того, что все-таки не подобрали вас, исходя из того, что вы мне скажете, что хотите остаться. Действительно, и повысилось качество образования, и желание работать в престижной профессии", - сказал он.

