Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Патрушев отметил повышение качества образования в сфере сельского хозяйства - 13.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260513/patrushev-869898046.html
Патрушев отметил повышение качества образования в сфере сельского хозяйства
Патрушев отметил повышение качества образования в сфере сельского хозяйства - 13.05.2026, ПРАЙМ
Патрушев отметил повышение качества образования в сфере сельского хозяйства
Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Патрушев отметил повышение качества образования в сфере сельского хозяйства и рост количества студентов аграрных вузов, | 13.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-13T17:13+0300
2026-05-13T17:13+0300
россия
общество
рф
омская область
дмитрий патрушев
единая россия
госдума
сельское хозяйство
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/16/861098656_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c11f6fb2bb21587c393faf5ac2fbc170.jpg
ОМСК, 13 мая - ПРАЙМ. Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Патрушев отметил повышение качества образования в сфере сельского хозяйства и рост количества студентов аграрных вузов, желающих остаться в профессии. Вице-премьер вместе с секретарем генсовета "Единой России" Владимиром Якушевым, губернатором Омской области Виталием Хоценко и первым заместителем председателя Госдумы Александром Жуковым в среду посетили Омский государственный аграрный университет имени Столыпина, где пообщались со студентами. Патрушев в ходе общения поинтересовался, кто из них планирует остаться в профессии и работать по специальности в сельском хозяйстве, студенты единогласно ответили: "Все". Вице-премьер вспомнил, как несколько лет назад на такой же вопрос из 20 студентов максимум четверо отвечали положительно. "Исхожу из того, что все-таки не подобрали вас, исходя из того, что вы мне скажете, что хотите остаться. Действительно, и повысилось качество образования, и желание работать в престижной профессии", - сказал он.
https://1prime.ru/20260511/apk--869836751.html
рф
омская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/16/861098656_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_de4c3ca1c54b5ccc56faac01b99e547a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , рф, омская область, дмитрий патрушев, единая россия, госдума, сельское хозяйство
РОССИЯ, Общество , РФ, Омская область, Дмитрий Патрушев, Единая Россия, Госдума, Сельское хозяйство
17:13 13.05.2026
 
Патрушев отметил повышение качества образования в сфере сельского хозяйства

Патрушев отметил рост количества студентов аграрных вузов, желающих остаться в профессии

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Дмитрий Патрушев
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2026
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ОМСК, 13 мая - ПРАЙМ. Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Патрушев отметил повышение качества образования в сфере сельского хозяйства и рост количества студентов аграрных вузов, желающих остаться в профессии.
Вице-премьер вместе с секретарем генсовета "Единой России" Владимиром Якушевым, губернатором Омской области Виталием Хоценко и первым заместителем председателя Госдумы Александром Жуковым в среду посетили Омский государственный аграрный университет имени Столыпина, где пообщались со студентами.
Патрушев в ходе общения поинтересовался, кто из них планирует остаться в профессии и работать по специальности в сельском хозяйстве, студенты единогласно ответили: "Все". Вице-премьер вспомнил, как несколько лет назад на такой же вопрос из 20 студентов максимум четверо отвечали положительно.
"Исхожу из того, что все-таки не подобрали вас, исходя из того, что вы мне скажете, что хотите остаться. Действительно, и повысилось качество образования, и желание работать в престижной профессии", - сказал он.
Уборка урожая зерновых культур - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2026
Агропромышленники рассказали, как привлечь молодежь в сельское хозяйство
11 мая, 10:41
 
РОССИЯОбществоРФОмская областьДмитрий ПатрушевЕдиная РоссияГосдумаСельское хозяйство
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала