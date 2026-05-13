https://1prime.ru/20260513/peskov-869891222.html

Песков: на повестке дня России и США могли бы быть экономические проекты

Песков: на повестке дня России и США могли бы быть экономические проекты - 13.05.2026, ПРАЙМ

Песков: на повестке дня России и США могли бы быть экономические проекты

На повестке России и США могло бы быть много проектов в области инвестиций и экономики, выгодных российским и американским компаниям, заявил журналистам... | 13.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-13T14:03+0300

2026-05-13T14:03+0300

2026-05-13T14:03+0300

россия

мировая экономика

дмитрий песков

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/07/869743441_0:177:3013:1871_1920x0_80_0_0_5857b8e5c1c048e28259dbb70958d511.jpg

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. На повестке России и США могло бы быть много проектов в области инвестиций и экономики, выгодных российским и американским компаниям, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости. "На повестке дня российско-американских отношений могло бы стоять очень много взаимовыгодных проектов в области взаимных инвестиций, экономики и так далее. Эти проекты могли бы действительно быть весьма полезны и выгодны с экономической точки зрения как российским компаниям, так и американским", - сказал Песков.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, дмитрий песков, сша