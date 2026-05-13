https://1prime.ru/20260513/ploschad-869878929.html
Мировая площадь виноградников обновила минимум с 1995 года
Мировая площадь виноградников обновила минимум с 1995 года - 13.05.2026, ПРАЙМ
Мировая площадь виноградников обновила минимум с 1995 года
Мировая площадь виноградников по итогам прошлого года сократилась на 0,8% и обновила минимум с 1995 года, при этом за 30 лет сокращение составило 10%, следует... | 13.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-13T01:32+0300
2026-05-13T01:32+0300
2026-05-13T01:32+0300
экономика
франция
испания
китай
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869878929.jpg?1778625158
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Мировая площадь виноградников по итогам прошлого года сократилась на 0,8% и обновила минимум с 1995 года, при этом за 30 лет сокращение составило 10%, следует из отчета Международной организации виноградарства и виноделия (OIV), с которым ознакомилось РИА Новости.
"В 2025 году площадь виноградников в мире составила 7 миллионов гектаров, что на 0,8% меньше, чем в 2024 году. Это подтверждает продолжение постепенного сокращения площади виноградников в мире, наблюдаемого с 2020 года", - говорится в отчете.
Согласно статданным организации, в 2025 году виноградники занимали 7,03 миллиона гектаров против 7,09 миллиона в 2024 году. Такая площадь стала минимальной как минимум с 1995 года (более ранние данные не публикуются). За 30 лет виноградные поля сократились на 10,1%.
Авторы отчета отмечают, что сокращение площади виноградников было заметно по всем сортам винограда, но особенно сильно - у винных сортов.
Самая большая площадь виноградных полей пришлась на Испанию - 919 тысяч гектаров (-1,3% за год). Также в пятерку вошли Франция - 740 тысяч гектаров (-4,4%), Китай - 733 тысячи гектаров (без изменений), Италия - 726 тысяч (-0,3%) и США - 415 тысяч (-0,9%).
Следом расположились Турция (395 тысяч гектаров), Индия (197 тысяч), Аргентина (196 тысяч) и Румыния (187 тысяч). Замкнула десятку Португалия с 171 тысячей гектаров.
Россия, по данным организации, расположилась на 15 месте с 110 тысячами гектаров виноградников, как и годом ранее. Их площадь осталась на максимумах как минимум с 1995 года. "При этом Россия демонстрирует устойчивый рост, активно продвигая развитие своего винодельческого сектора в течение последнего десятилетия", - добавили авторы отчета.
Среди 25 стран с самой большой площадью виноградников, сильнее всего она выросла в Бразилии - на 9,6%, до 91 тысячи гектаров, а сильнее всего сократилась во Франции - на 4,4%.
франция
испания
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, испания, китай
Экономика, ФРАНЦИЯ, ИСПАНИЯ, КИТАЙ
Мировая площадь виноградников обновила минимум с 1995 года
Мировая площадь виноградников в 2025 году сократилась на 0,8%
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Мировая площадь виноградников по итогам прошлого года сократилась на 0,8% и обновила минимум с 1995 года, при этом за 30 лет сокращение составило 10%, следует из отчета Международной организации виноградарства и виноделия (OIV), с которым ознакомилось РИА Новости.
"В 2025 году площадь виноградников в мире составила 7 миллионов гектаров, что на 0,8% меньше, чем в 2024 году. Это подтверждает продолжение постепенного сокращения площади виноградников в мире, наблюдаемого с 2020 года", - говорится в отчете.
Согласно статданным организации, в 2025 году виноградники занимали 7,03 миллиона гектаров против 7,09 миллиона в 2024 году. Такая площадь стала минимальной как минимум с 1995 года (более ранние данные не публикуются). За 30 лет виноградные поля сократились на 10,1%.
Авторы отчета отмечают, что сокращение площади виноградников было заметно по всем сортам винограда, но особенно сильно - у винных сортов.
Самая большая площадь виноградных полей пришлась на Испанию - 919 тысяч гектаров (-1,3% за год). Также в пятерку вошли Франция - 740 тысяч гектаров (-4,4%), Китай - 733 тысячи гектаров (без изменений), Италия - 726 тысяч (-0,3%) и США - 415 тысяч (-0,9%).
Следом расположились Турция (395 тысяч гектаров), Индия (197 тысяч), Аргентина (196 тысяч) и Румыния (187 тысяч). Замкнула десятку Португалия с 171 тысячей гектаров.
Россия, по данным организации, расположилась на 15 месте с 110 тысячами гектаров виноградников, как и годом ранее. Их площадь осталась на максимумах как минимум с 1995 года. "При этом Россия демонстрирует устойчивый рост, активно продвигая развитие своего винодельческого сектора в течение последнего десятилетия", - добавили авторы отчета.
Среди 25 стран с самой большой площадью виноградников, сильнее всего она выросла в Бразилии - на 9,6%, до 91 тысячи гектаров, а сильнее всего сократилась во Франции - на 4,4%.