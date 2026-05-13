Мировая площадь виноградников обновила минимум с 1995 года

Мировая площадь виноградников по итогам прошлого года сократилась на 0,8% и обновила минимум с 1995 года, при этом за 30 лет сокращение составило 10%, следует... | 13.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-13T01:32+0300

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Мировая площадь виноградников по итогам прошлого года сократилась на 0,8% и обновила минимум с 1995 года, при этом за 30 лет сокращение составило 10%, следует из отчета Международной организации виноградарства и виноделия (OIV), с которым ознакомилось РИА Новости. "В 2025 году площадь виноградников в мире составила 7 миллионов гектаров, что на 0,8% меньше, чем в 2024 году. Это подтверждает продолжение постепенного сокращения площади виноградников в мире, наблюдаемого с 2020 года", - говорится в отчете. Согласно статданным организации, в 2025 году виноградники занимали 7,03 миллиона гектаров против 7,09 миллиона в 2024 году. Такая площадь стала минимальной как минимум с 1995 года (более ранние данные не публикуются). За 30 лет виноградные поля сократились на 10,1%. Авторы отчета отмечают, что сокращение площади виноградников было заметно по всем сортам винограда, но особенно сильно - у винных сортов. Самая большая площадь виноградных полей пришлась на Испанию - 919 тысяч гектаров (-1,3% за год). Также в пятерку вошли Франция - 740 тысяч гектаров (-4,4%), Китай - 733 тысячи гектаров (без изменений), Италия - 726 тысяч (-0,3%) и США - 415 тысяч (-0,9%). Следом расположились Турция (395 тысяч гектаров), Индия (197 тысяч), Аргентина (196 тысяч) и Румыния (187 тысяч). Замкнула десятку Португалия с 171 тысячей гектаров. Россия, по данным организации, расположилась на 15 месте с 110 тысячами гектаров виноградников, как и годом ранее. Их площадь осталась на максимумах как минимум с 1995 года. "При этом Россия демонстрирует устойчивый рост, активно продвигая развитие своего винодельческого сектора в течение последнего десятилетия", - добавили авторы отчета. Среди 25 стран с самой большой площадью виноградников, сильнее всего она выросла в Бразилии - на 9,6%, до 91 тысячи гектаров, а сильнее всего сократилась во Франции - на 4,4%.

франция, испания, китай