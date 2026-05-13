Депутат бундестага от АдГ подтвердил, что планирует принять участие в ПМЭФ
2026-05-13T17:32+0300
БЕРЛИН, 13 мая - ПРАЙМ. Депутат бундестага от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре подтвердил РИА Новости, что планирует принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Ранее издание Politico со ссылкой на собственную информацию сообщило, что два депутата АдГ, Маркус Фронмайер и Штеффен Котре, планируют в начале июня принять участие в ПМЭФ. "Я поеду в Санкт-Петербург и приму участие в Экономическом форуме. Поездка запланирована как фракционная. С кем мы встретимся, пока находится на стадии планирования", - сообщил Котре. В свою очередь, в пресс-службе фракции АдГ в бундестаге РИА Новости сообщили, что пока не получали заявок на поездку своих депутатов на Петербургский международный экономический форум. В ноябре прошлого года депутат бундестага от АдГ Штеффен Котре принял участие в Международном симпозиуме в формате "БРИКС-Европа" на федеральной территории Сириус. В ходе мероприятия парламентарии, общественные деятели, эксперты и представители научного сообщества из стран БРИКС и Европы обсудили перспективы сближения позиций их государств на международной арене. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
