Немецкий политик назвал Мерца трусом - 13.05.2026, ПРАЙМ
Немецкий политик назвал Мерца трусом
2026-05-13T01:32+0300
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в разговоре с РИА Новости назвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца трусом за то, что он не готов позвонить президенту России Владимиру Путину и обсудить восстановление отношений стран. Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль 7 мая в интервью агентству Блумберг допустил, что Мерц может позвонить Путину. Однако Вадефуль не указал возможные сроки звонка, лишь отметив, что Мерц может быть к этому готов, если в какой-то момент такой звонок станет необходимым и разумным. "Он разрушает нашу страну и экономику, не звоня Путину ради восстановления отношений с Россией. Так повел бы себя настоящий канцлер Германии, а не трус, который прячется за старшим братом в Вашингтоне и не может взять телефон и позвонить", - сказал Нимайер. Политик уверен, что Мерц должен немедленно пойти на контакт с российским лидером для перезапуска поставок энергоресурсов из РФ и восстановления немецкой экономики.
01:32 13.05.2026
 

