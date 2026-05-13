Порошенко* сделал громкое заявление после случившегося с Зеленским

Коррупционный скандал в ближайшем окружении Владимира Зеленского серьезно ударит по Украине, цитирует Politico бывшего президента Петра Порошенко*."К несчастью,

МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Коррупционный скандал в ближайшем окружении Владимира Зеленского серьезно ударит по Украине, цитирует Politico бывшего президента Петра Порошенко*.“К несчастью, коррупционные скандалы такого рода в военное время создают серьезные проблемы для страны", — сказал он.Порошенко* подчеркнул, что они подрывают обороноспособность, наносят ущерб международной репутации и не способствуют европейской интеграции.На этой неделе НАБУ и САП предъявили бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку обвинения в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд арестовал недвижимость по этому делу.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

