Госдума на период СВО сохранила за ее участниками право пользования землей

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий сохранить право пользования земельными участками за участниками специальной военной операции (СВО) | 13.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-13T15:01+0300

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий сохранить право пользования земельными участками за участниками специальной военной операции (СВО) в период ее проведения. Документ сохраняет гражданам, участвующим в специальной военной операции и выполняющим связанные с ней задачи на границе РФ и в прилегающих к районам ее проведения приграничных регионах, право пользования государственным или муниципальным земельным участком на период их участия в СВО. "Речь идет о земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, строительства или индивидуальных нужд. На практике это значит, что человек, ушедший на службу, не потеряет право на землю из-за того, что не смог вовремя продлить документы", - пояснил журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Это касается участков, находящихся в аренде или безвозмездном пользовании. Если срок договора аренды или договора безвозмездного пользования земельным участком истек в период участия гражданина в СВО, такой договор будет считаться возобновленным на неопределенный срок. Но при условии, что этот участок после истечения срока действия данных договоров не был предоставлен другому лицу. Информацию об участии в СВО и подтверждающие это документы в уполномоченный орган смогут представить как сами участники, так и их представители или члены семей. Причем сделать это можно будет не только лично, но и по почте на бумажном носителе либо в электронной форме через интернет. Кроме того, участникам СВО предоставляется право заключить на прежних условиях новый договор аренды или безвозмездного пользования таким земельным участком после возращения из зоны боевых действий. Для этого гражданину в течение года необходимо подать в уполномоченный орган соответствующее заявление. Несоблюдение этого условия является основанием для отказа в заключении такого договора. Одновременно с заключением нового договора уполномоченный орган и участник СВО подписывают соглашение о расторжении договора, возобновленного ранее на неопределенный срок. Уполномоченный орган будет вправе расторгнуть договор, возобновленный на неопределенный срок, если в течение года после окончания участия в СВО гражданин не заключил новый договор. Закон вступит в силу со дня официального опубликования, а его положения будут распространяться на правоотношения, возникшие до этой даты. Принятие содержащихся в нем изменений "устранит риск потери земельных участков из-за обстоятельств службы и защитит имущественные интересы граждан, временно оторванных от гражданской жизни", заявил Гаврилов.

