https://1prime.ru/20260513/pridnestrove-869886828.html

В Приднестровье продлили режим ЧП в экономике из-за энергокризиса

В Приднестровье продлили режим ЧП в экономике из-за энергокризиса - 13.05.2026, ПРАЙМ

В Приднестровье продлили режим ЧП в экономике из-за энергокризиса

Депутаты Верховного совета (парламента) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в среду на внеочередном заседании утвердили указ главы ПМР Вадима... | 13.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-13T10:15+0300

2026-05-13T10:15+0300

2026-05-13T10:15+0300

энергетика

газ

приднестровье

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0f/866518975_0:148:3115:1900_1920x0_80_0_0_71c0d6817d594d71c501eb159298b838.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 13 мая - ПРАЙМ. Депутаты Верховного совета (парламента) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в среду на внеочередном заседании утвердили указ главы ПМР Вадима Красносельского о продлении чрезвычайного экономического положения до 17 июня в связи с энергокризисом, вызванным сокращением поставок газа, передает корреспондент РИА Новости из зала заседания. "(Решение принято - ред.) в условиях возникшего тяжелого общеэкономического кризиса и продолжающегося ухудшения социально-экономических показателей, вызванных сокращением поставок природного газа в Приднестровскую Молдавскую Республику, в целях восстановления необходимых условий жизнеспособности государства и обеспечения основных потребностей населения", - говорится в тексте указа. Режим ЧП в экономике продлевается на 30 суток. В пресс-службе парламента отметили, что ситуация в экономике остается непростой. Социально-экономические показатели продолжают ухудшаться. Это вызвано сокращением поставок природного газа в Приднестровье.

приднестровье

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, приднестровье