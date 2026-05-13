Прокуратура Украины попросит арестовать экс-главу офиса Зеленского - 13.05.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260513/prokuratura-869878097.html
Прокуратура Украины попросит арестовать экс-главу офиса Зеленского
00:02 13.05.2026
 
Прокуратура Украины попросит арестовать экс-главу офиса Зеленского

Антикоррупционная прокуратура Украины попросит арестовать экс-главу офиса Зеленского

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) будет просить взять под стражу бывшего руководителю офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака с возможностью внесения залога в 4,1 миллиона долларов, сообщил во вторник руководитель САП Александр Клименко на брифинге руководителей национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и САП.
"Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить избрать (Андрею Ермаку - ред.) меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 180 миллиона гривен (4,1 миллиона долларов – ред.)", – заявил Клименко.
В понедельник специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила, что предъявила обвинения экс-главе офиса Зеленского в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. По информации украинских СМИ, речь идет об Андрее Ермаке, который ранее возглавлял офис Зеленского.
 
