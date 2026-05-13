https://1prime.ru/20260513/prokuratura-869878097.html

Прокуратура Украины попросит арестовать экс-главу офиса Зеленского

Прокуратура Украины попросит арестовать экс-главу офиса Зеленского - 13.05.2026, ПРАЙМ

Прокуратура Украины попросит арестовать экс-главу офиса Зеленского

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) будет просить взять под стражу бывшего руководителю офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака с... | 13.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-13T00:02+0300

2026-05-13T00:02+0300

2026-05-13T00:02+0300

общество

банки

финансы

украина

киев

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869878097.jpg?1778619727

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) будет просить взять под стражу бывшего руководителю офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака с возможностью внесения залога в 4,1 миллиона долларов, сообщил во вторник руководитель САП Александр Клименко на брифинге руководителей национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и САП. "Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить избрать (Андрею Ермаку - ред.) меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 180 миллиона гривен (4,1 миллиона долларов – ред.)", – заявил Клименко. В понедельник специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила, что предъявила обвинения экс-главе офиса Зеленского в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. По информации украинских СМИ, речь идет об Андрее Ермаке, который ранее возглавлял офис Зеленского.

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , банки, финансы, украина, киев, владимир зеленский