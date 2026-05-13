В Германии внезапно отреагировали на предложение Путина - 13.05.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260513/putin-869889609.html
В Германии внезапно отреагировали на предложение Путина
Лидерам ЕС стоит поддержать предложение главы России Владимира Путина сделать экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера посредником в переговорах, пишет Berliner... | 13.05.2026, ПРАЙМ
В Германии внезапно отреагировали на предложение Путина

BZ: лидерам ЕС следует поддержать предложение Путина о переговорах

МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Лидерам ЕС стоит поддержать предложение главы России Владимира Путина сделать экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера посредником в переговорах, пишет Berliner Zeitung.

"Оправдываться должны не сторонники пробных переговоров, а их противники, которые обязаны объяснить, почему реальный, существующий канал связи – а именно, между Герхардом Шредером и Путиным, – не должен использоваться для мирных переговоров по прекращению войны", — говорится в публикации.
В материале отмечается, что за четыре года европейцы так и не представили серьезного мирного плана, а их главные игроки – руководство Франции, Великобритании и Германии, а также представители ЕС Урсула фон дер Ляйен и воинственная Кая Каллас – до сих пор вообще не поговорили с Путиным.

В субботу российский президент, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее Шредер, но отметил, что выбирать следует самим европейцам, причем такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил гадостей в адрес Москвы. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия отказалась от переговоров.
В воскресенье немецкое агентство DPA сообщило со ссылкой на источники в кабмине ФРГ, что Берлин не хочет видеть Герхарда Шредера в качестве возможного европейского посредника на переговорах с Россией.
