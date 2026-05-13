Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сигнал Путина Украине вызвал внезапную реакцию в Германии - 13.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260513/putin-869894699.html
Сигнал Путина Украине вызвал внезапную реакцию в Германии
Сигнал Путина Украине вызвал внезапную реакцию в Германии - 13.05.2026, ПРАЙМ
Сигнал Путина Украине вызвал внезапную реакцию в Германии
Глава России Владимир Путин, предложив бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве посредника в переговорах с Европой, послал сигнал Брюсселю, пишет... | 13.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-13T16:00+0300
2026-05-13T16:00+0300
европа
владимир путин
германия
москва
герхард шредер
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867622661_0:164:3164:1944_1920x0_80_0_0_9ff72baf74eabd896cdece2f6fba01a4.jpg
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Глава России Владимир Путин, предложив бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве посредника в переговорах с Европой, послал сигнал Брюсселю, пишет Tagesspiegel. "Это просчитанный политический сигнал, прежде всего Европе, и лишь во вторую очередь Вашингтону. И еще Киеву", — говорится в публикации.Путин дает понять, что возможные переговоры могут в большей степени перейти в европейские руки, а не оставаться исключительно американской зоной ответственности, пишет издание.Президент России видит в Шредере не лоббиста или бывшего канцлера, а человека, которому в Москве готовы приписать способность самостоятельно отстаивать европейские интересы, добавляет Tagesspiegel.В субботу российский президент, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее Шредер, но отметил, что выбирать следует самим европейцам, причем такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил гадостей в адрес Москвы. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия отказалась от переговоров.В воскресенье немецкое агентство DPA сообщило со ссылкой на источники в кабмине ФРГ, что Берлин не хочет видеть Герхарда Шредера в качестве возможного европейского посредника на переговорах с Россией.
https://1prime.ru/20260505/stubb-869677081.html
https://1prime.ru/20260505/shvetsiya-869675719.html
европа
германия
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867622661_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_0e54167cc4a4086ca9d251003ab1cccc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, владимир путин, германия, москва, герхард шредер, в мире
ЕВРОПА, Владимир Путин, ГЕРМАНИЯ, МОСКВА, Герхард Шредер, В мире
16:00 13.05.2026
 
Сигнал Путина Украине вызвал внезапную реакцию в Германии

Tagesspiegel: Путин заявлением о Шредере послал сигнал ЕС и Украине

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2026
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Глава России Владимир Путин, предложив бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве посредника в переговорах с Европой, послал сигнал Брюсселю, пишет Tagesspiegel.

"Это просчитанный политический сигнал, прежде всего Европе, и лишь во вторую очередь Вашингтону. И еще Киеву", — говорится в публикации.
Президент Финляндии Александр Стубб - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2026
"Близок момент". Стубб сделал поразительное заявление о Путине
5 мая, 11:15
Путин дает понять, что возможные переговоры могут в большей степени перейти в европейские руки, а не оставаться исключительно американской зоной ответственности, пишет издание.

Президент России видит в Шредере не лоббиста или бывшего канцлера, а человека, которому в Москве готовы приписать способность самостоятельно отстаивать европейские интересы, добавляет Tagesspiegel.

В субботу российский президент, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее Шредер, но отметил, что выбирать следует самим европейцам, причем такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил гадостей в адрес Москвы. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия отказалась от переговоров.

В воскресенье немецкое агентство DPA сообщило со ссылкой на источники в кабмине ФРГ, что Берлин не хочет видеть Герхарда Шредера в качестве возможного европейского посредника на переговорах с Россией.
Флаг Швеции - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2026
На Западе ужаснулись решению Швеции в отношении России
5 мая, 10:08
 
ЕВРОПАВладимир ПутинГЕРМАНИЯМОСКВАГерхард ШредерВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала