Сигнал Путина Украине вызвал внезапную реакцию в Германии

Глава России Владимир Путин, предложив бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве посредника в переговорах с Европой, послал сигнал Брюсселю, пишет... | 13.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-13T16:00+0300

МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Глава России Владимир Путин, предложив бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве посредника в переговорах с Европой, послал сигнал Брюсселю, пишет Tagesspiegel. "Это просчитанный политический сигнал, прежде всего Европе, и лишь во вторую очередь Вашингтону. И еще Киеву", — говорится в публикации.Путин дает понять, что возможные переговоры могут в большей степени перейти в европейские руки, а не оставаться исключительно американской зоной ответственности, пишет издание.Президент России видит в Шредере не лоббиста или бывшего канцлера, а человека, которому в Москве готовы приписать способность самостоятельно отстаивать европейские интересы, добавляет Tagesspiegel.В субботу российский президент, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее Шредер, но отметил, что выбирать следует самим европейцам, причем такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил гадостей в адрес Москвы. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия отказалась от переговоров.В воскресенье немецкое агентство DPA сообщило со ссылкой на источники в кабмине ФРГ, что Берлин не хочет видеть Герхарда Шредера в качестве возможного европейского посредника на переговорах с Россией.

