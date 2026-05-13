Путин назначил Егора Ковальчука врио губернатора Брянской области

2026-05-13T19:58+0300

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назначил выпускника "школы губернаторов" Егора Ковальчука на должность врио губернатора Брянской области, сообщается на сайте Кремля. Ранее Ковальчук занимал должность председателя правительства Луганской Народной Республики. "Назначить Ковальчука Егора Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Брянской области", - говорится в сообщении. Ковальчук родился 28 марта 1973 года в Челябинске. Имеет три высших образования. До перехода на госслужбу занимал ответственные должности в банковской сфере, обладает большим опытом работы на руководящих должностях государственной гражданской службы. До того, как возглавить правительство ЛНР, занимал пост вице-губернатора Челябинской области, а также руководил одним из самых крупных муниципалитетов на Южном Урале - Миасским городским округом. Выпускник шестого потока так называемой "школы губернаторов". Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

россия, общество , владимир путин, брянская область