Путин встретился с главой Нового банка развития БРИКС
Президент России Владимир Путин в среду встретился с президентом Нового банка развития (НБР) Дилмой Роуссефф в Кремле.
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду встретился с президентом Нового банка развития (НБР) Дилмой Роуссефф в Кремле. Во встрече также приняли участие замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин и министр финансов РФ Антон Силуанов. Роуссефф прибыла в Россию для участия в ежегодном заседании совета управляющих НБР, которое впервые пройдет в Москве 14-15 мая этого года. Предыдущая встреча Путина с Роуссефф проходила в июне прошлого года на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Тогда в ходе беседы обсуждалось расширение возможности расчётов в национальных валютах стран БРИКС, создание цифровой платформы расчётов и инвестиций, а также расширение числа стран-участниц банка и добавление новых партнёров.
