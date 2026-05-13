Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"На грани". В Западе выступили с жестким предупреждением после слов Путина - 13.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260513/putin-869906203.html
"На грани". В Западе выступили с жестким предупреждением после слов Путина
"На грани". В Западе выступили с жестким предупреждением после слов Путина - 13.05.2026, ПРАЙМ
"На грани". В Западе выступили с жестким предупреждением после слов Путина
Общественный деятель из Финляндии и представитель политического объединения "Альянс свободы" Армандо Мема в социальной сети Х охарактеризовал поездку... | 13.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-13T22:37+0300
2026-05-13T22:37+0300
мировая экономика
общество
украина
германия
европа
сергей лавров
владимир путин
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867622661_0:164:3164:1944_1920x0_80_0_0_9ff72baf74eabd896cdece2f6fba01a4.jpg
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Общественный деятель из Финляндии и представитель политического объединения "Альянс свободы" Армандо Мема в социальной сети Х охарактеризовал поездку руководителя оборонного ведомства Германии Бориса Писториуса на Украину как свидетельство отсутствия у Евросоюза намерения двигаться к мирному процессу."Визит Писториуса на Украину является явным сигналом того, что Европа не намерена искать дипломатическое решение для прекращения конфликта. В ходе визита обсуждалась дополнительная военная поддержка. Германия все больше вовлекается в войну и надеется восстановить свою экономику, производя оружие для Украины. Вся Европа находится на грани более масштабного экономического кризиса. ЕС хотел ослабить Россию с помощью санкций и использовать Украину в качестве инструмента против нее, но в итоге это привело к обратному эффекту. Когда президент Владимир Путин сказал, что конфликт близок к концу, я думаю, он имел в виду, что проект ослабления России через Украину завершен, он не сработал", — написал политик.По его заявлениям, даже с учетом слабой готовности европейских стран к масштабному вооруженному противостоянию, процесс милитаризации не останавливается. Это открыто демонстрирует стремление руководства ЕС спровоцировать обострение ситуации в самое ближайшее время, акцентировал внимание он."Производство большего количества беспилотников и оружия не сделает Европу безопаснее, необходима дипломатия, но вместо этого мы продолжаем поставлять оружие на Украину", — заключил Мема.Глава немецкого министерства обороны Борис Писториус до этого нанес внезапный визит в Киев с целью рассмотрения перспектив создания различных видов вооружения. Впоследствии он объявил, что Германия и украинская сторона переходят к совместному проектированию и выпуску беспилотных летательных аппаратов с радиусом действия, достигающим 1,5 тысячи километров.Руководство России исходит из того, что передача боевой техники и боеприпасов украинской стороне блокирует мирный процесс, делает государства Североатлантического альянса непосредственными участниками противостояния и представляет собой опасную игру. Руководитель Министерства иностранных дел Сергей Лавров указывал, что абсолютно любые транспортные партии, перевозящие военную продукцию для Украины, станут легитимными объектами для ударов России. В администрации президента России неоднократно подчеркивали, что снабжение Украины западным оружием повлечет за собой исключительно отрицательные последствия.
украина
германия
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867622661_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_0e54167cc4a4086ca9d251003ab1cccc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , украина, германия, европа, сергей лавров, владимир путин, ес
Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, Сергей Лавров, Владимир Путин, ЕС
22:37 13.05.2026
 
"На грани". В Западе выступили с жестким предупреждением после слов Путина

Мема: ЕС не собирается искать решение для прекращения конфликта на Украине

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2026
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Общественный деятель из Финляндии и представитель политического объединения "Альянс свободы" Армандо Мема в социальной сети Х охарактеризовал поездку руководителя оборонного ведомства Германии Бориса Писториуса на Украину как свидетельство отсутствия у Евросоюза намерения двигаться к мирному процессу.

"Визит Писториуса на Украину является явным сигналом того, что Европа не намерена искать дипломатическое решение для прекращения конфликта. В ходе визита обсуждалась дополнительная военная поддержка. Германия все больше вовлекается в войну и надеется восстановить свою экономику, производя оружие для Украины. Вся Европа находится на грани более масштабного экономического кризиса. ЕС хотел ослабить Россию с помощью санкций и использовать Украину в качестве инструмента против нее, но в итоге это привело к обратному эффекту. Когда президент Владимир Путин сказал, что конфликт близок к концу, я думаю, он имел в виду, что проект ослабления России через Украину завершен, он не сработал", — написал политик.
По его заявлениям, даже с учетом слабой готовности европейских стран к масштабному вооруженному противостоянию, процесс милитаризации не останавливается. Это открыто демонстрирует стремление руководства ЕС спровоцировать обострение ситуации в самое ближайшее время, акцентировал внимание он.

"Производство большего количества беспилотников и оружия не сделает Европу безопаснее, необходима дипломатия, но вместо этого мы продолжаем поставлять оружие на Украину", — заключил Мема.
Глава немецкого министерства обороны Борис Писториус до этого нанес внезапный визит в Киев с целью рассмотрения перспектив создания различных видов вооружения. Впоследствии он объявил, что Германия и украинская сторона переходят к совместному проектированию и выпуску беспилотных летательных аппаратов с радиусом действия, достигающим 1,5 тысячи километров.
Руководство России исходит из того, что передача боевой техники и боеприпасов украинской стороне блокирует мирный процесс, делает государства Североатлантического альянса непосредственными участниками противостояния и представляет собой опасную игру. Руководитель Министерства иностранных дел Сергей Лавров указывал, что абсолютно любые транспортные партии, перевозящие военную продукцию для Украины, станут легитимными объектами для ударов России. В администрации президента России неоднократно подчеркивали, что снабжение Украины западным оружием повлечет за собой исключительно отрицательные последствия.
 
Мировая экономикаОбществоУКРАИНАГЕРМАНИЯЕВРОПАСергей ЛавровВладимир ПутинЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала