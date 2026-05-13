"На грани". В Западе выступили с жестким предупреждением после слов Путина
Мема: ЕС не собирается искать решение для прекращения конфликта на Украине
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Общественный деятель из Финляндии и представитель политического объединения "Альянс свободы" Армандо Мема в социальной сети Х охарактеризовал поездку руководителя оборонного ведомства Германии Бориса Писториуса на Украину как свидетельство отсутствия у Евросоюза намерения двигаться к мирному процессу.
"Визит Писториуса на Украину является явным сигналом того, что Европа не намерена искать дипломатическое решение для прекращения конфликта. В ходе визита обсуждалась дополнительная военная поддержка. Германия все больше вовлекается в войну и надеется восстановить свою экономику, производя оружие для Украины. Вся Европа находится на грани более масштабного экономического кризиса. ЕС хотел ослабить Россию с помощью санкций и использовать Украину в качестве инструмента против нее, но в итоге это привело к обратному эффекту. Когда президент Владимир Путин сказал, что конфликт близок к концу, я думаю, он имел в виду, что проект ослабления России через Украину завершен, он не сработал", — написал политик.
"Визит Писториуса на Украину является явным сигналом того, что Европа не намерена искать дипломатическое решение для прекращения конфликта. В ходе визита обсуждалась дополнительная военная поддержка. Германия все больше вовлекается в войну и надеется восстановить свою экономику, производя оружие для Украины. Вся Европа находится на грани более масштабного экономического кризиса. ЕС хотел ослабить Россию с помощью санкций и использовать Украину в качестве инструмента против нее, но в итоге это привело к обратному эффекту. Когда президент Владимир Путин сказал, что конфликт близок к концу, я думаю, он имел в виду, что проект ослабления России через Украину завершен, он не сработал", — написал политик.
По его заявлениям, даже с учетом слабой готовности европейских стран к масштабному вооруженному противостоянию, процесс милитаризации не останавливается. Это открыто демонстрирует стремление руководства ЕС спровоцировать обострение ситуации в самое ближайшее время, акцентировал внимание он.
"Производство большего количества беспилотников и оружия не сделает Европу безопаснее, необходима дипломатия, но вместо этого мы продолжаем поставлять оружие на Украину", — заключил Мема.
Глава немецкого министерства обороны Борис Писториус до этого нанес внезапный визит в Киев с целью рассмотрения перспектив создания различных видов вооружения. Впоследствии он объявил, что Германия и украинская сторона переходят к совместному проектированию и выпуску беспилотных летательных аппаратов с радиусом действия, достигающим 1,5 тысячи километров.
"Производство большего количества беспилотников и оружия не сделает Европу безопаснее, необходима дипломатия, но вместо этого мы продолжаем поставлять оружие на Украину", — заключил Мема.
Глава немецкого министерства обороны Борис Писториус до этого нанес внезапный визит в Киев с целью рассмотрения перспектив создания различных видов вооружения. Впоследствии он объявил, что Германия и украинская сторона переходят к совместному проектированию и выпуску беспилотных летательных аппаратов с радиусом действия, достигающим 1,5 тысячи километров.
Руководство России исходит из того, что передача боевой техники и боеприпасов украинской стороне блокирует мирный процесс, делает государства Североатлантического альянса непосредственными участниками противостояния и представляет собой опасную игру. Руководитель Министерства иностранных дел Сергей Лавров указывал, что абсолютно любые транспортные партии, перевозящие военную продукцию для Украины, станут легитимными объектами для ударов России. В администрации президента России неоднократно подчеркивали, что снабжение Украины западным оружием повлечет за собой исключительно отрицательные последствия.