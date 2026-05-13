"Звони Путину!" В Киеве набросились на Зеленского после российских ударов
Соскин: нежелание Зеленского идти на контакт с РФ мешает урегулированию
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Категорический отказ Владимира Зеленского от взаимодействия с Россией блокирует дипломатическое разрешение кризиса, сообщил во время трансляции на своем YouTube-канале экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Массовая атака идет. В Одессе большие разрушения инфраструктуры. Фактически нежелание Зеленского звонить (президенту Владимиру. — Прим. Ред.) Путину, ехать в Москву, увенчалось тем, что начались очень тяжелые обстрелы Украины. Они чрезвычайно разрушительны. Ну, вывод очень простой. Во всем этом виноват Зеленский. А кто? То есть, что, трудно было набрать Путина и с ним созвониться. У Зеленского корона какая-то упадет или что?" — сказал он.
Соскин также поделился мыслями по поводу пролонгации режима прекращения огня, объявленного на праздники, действие которого истекло 11 мая.
"В ночь на 12 мая закончилось перемирие. Можно же его было продлить. Достаточно было Зеленскому набрать Путина, поговорить с ним. Ну это же Зеленский, у него все хорошо, он в Бухарест поехал, жену с собой взял. То есть у них нормально. А вы тут, ребята, давайте расхлебывайте, сидите под ударами", — резюмировал политолог.
Немногим ранее оборонное ведомство распространило информацию о том, что боевые самолеты, беспилотные аппараты и артиллерийские подразделения формирований вооруженных сил России осуществили удары по ключевым узлам энергетики и транспорта на Украине, задействованным украинской армией, а также по площадкам для монтирования, складирования и отправки дронов, складам с боекомплектом и зонам временного размещения украинских отрядов и зарубежных наемников.
Украинские военные практически каждый день направляют беспилотные летательные аппараты на мирную инфраструктуру в приграничной полосе и остальных субъектах. Военнослужащие России в качестве ответных мер наносят удары с применением высокоточного ракетного оружия воздушного, корабельного и сухопутного базирования, а также ударных дронов исключительно по объектам военной логистики и мощностям украинского оборонно-промышленного комплекса.