Путин обсудил с главой Нового банка развития БРИКС деятельность организации

2026-05-13T22:59+0300

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин обсудил в среду с главой Нового банка развития (НБР) Дилмой Роуссефф текущую деятельность учрежденной странами БРИКС международной финансовой организации, а также перспективы. Путин в среду в Кремле встретился с Дилмой Роуссефф. Во встрече приняли участие вице-президент НБР Роман Серов, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин и министр финансов Антон Силуанов. "Знаю, что у Вас намечены мероприятия в Москве по линии банка. И мне очень приятно, что у нас есть возможность в рамках вашего рабочего визита встретиться, поговорить, обсудить нашу текущую работу, поговорить о перспективах", - обратился Путин к Роуссефф. Он отметил, что в организации полгода работает новый российский представитель - вице-президент НБР Серов. "Надеюсь, что работа идет в позитивном ключе", - отметил Путин. Также он напомнил, что Силуанов 14 мая примет участие в ежегодном заседании совета управляющих НБР в Москве. "Я очень рад вас видеть. Добро пожаловать. И мы обсудим текущие дела, конечно", - добавил Путин. Роуссефф прибыла в Россию для участия в ежегодном заседании совета управляющих НБР, которое впервые пройдет в Москве 14-15 мая этого года.

