В Белгородской области продолжают устранять последствия ЧП с электричкой

2026-05-13T17:01+0300

БЕЛГОРОД, 13 мая - ПРАЙМ. Восстановительные работы после схода вагонов электропоезда в Белгородской области продолжаются, отменен один пригородный поезд, сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД). "Ведутся восстановительные работы на перегоне Разъезд 134 км – Томаровка в Белгородской области… В связи с происшествием отменен пригородный поезд №6015 сообщением Томаровка – Белгород. На движение поездов дальнего следования ситуация не влияет", - говорится в Telegram-канале ЮВЖД. Уточняется, что работники Юго-Восточной железной дороги делают все возможное для скорейшего возобновления движения на участке в штатном режиме. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что электропоезд, следовавший по маршруту "Разумное — Томаровка", сошёл с рельсов - предварительно, из-за отсутствия около двух метров железнодорожного полотна, причиной чему могла стать детонация взрывного устройства. Машинист был вынужден применить экстренное торможение. В электричке находились 15 человек, одна женщина получила травмы и была госпитализирована. Как информировали в ЮВЖД, движение на участке временно приостановлено, для устранения последствий направлен восстановительный поезд.

