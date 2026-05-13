Правительство одобрило концепцию развития рынка беспилотных грузоперевозок

2026-05-13T15:46+0300

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Правительство России одобрило концепцию развития рынка беспилотных автомобильных грузоперевозок в стране до 2035 года, сообщил Минтранс РФ. "Правительство одобрило концепцию развития рынка беспилотных грузоперевозок в России до 2035 года", - говорится в сообщении.Документ подготовлен Минтрансом совместно с ассоциацией "Цифровой транспорт и логистика" при участии МВД, Минпромторга, Минэкономразвития, ГК "Автодор", а также производителей грузовиков и крупных перевозчиков.Согласно целевым показателям концепции, к 2035 году доля беспилотных грузовиков в автомобильных перевозках может составить около 19%, а парк такой техники вырастет почти до 57 тысяч машин.Отмечается, что один беспилотный грузовик сможет заменить два обычных и способен проходить до 300 тысяч километров в год. В Минтрансе подчеркнули, что доставка грузов за счет беспилотных технологий может ускориться более чем в два раза, а расходы на обслуживание и ремонт, наоборот, снизятся за счет более предсказуемой эксплуатации.Совокупная экономия участников рынка от использования беспилотных грузовиков к 2030 году может достичь 4,2 миллиарда рублей в год, а к 2035 году — 108,6 миллиарда рублей в год.В министерстве напомнили, что проект федерального закона о высокоавтоматизированных транспортных средствах уже разработан. Далее планируются подзаконные акты, изменения в ПДД (при необходимости), а также запуск системы технического регулирования и сертификации.Также создается единая система идентификации на базе "ЭРА-ГЛОНАСС", которая позволяет вместо оценок опираться на реальные данные по безаварийному пробегу беспилотников, и в перспективе — километражу в полностью автономном режиме.

