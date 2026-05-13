В Росконгрессе предупредили о риске подорожания кукурузы и пшеницы

Ситуация вокруг Ирана и рост цен на газ выльются в подорожание двух ключевых для мирового рынка продовольственных товаров – кукурузы и пшеницы, при этом соя...

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Ситуация вокруг Ирана и рост цен на газ выльются в подорожание двух ключевых для мирового рынка продовольственных товаров – кукурузы и пшеницы, при этом соя может подешеветь из-за избыточного предложения на рынке, говорится в докладе Росконгресса "Рынок удобрений: как геополитика меняет логистику и цены", с которым ознакомилось РИА Новости. Авторы отмечают, что рынок удобрений и сельское хозяйство находятся в уникальной зависимости от нефтегазовых и военно-политических кризисов: природный газ является основным сырьем для азотных удобрений, а логистика и платежи в этом секторе крайне чувствительны к санкциям и блокировкам. "Наиболее высокие риски, связанные с войной в Иране и перекрытием Ормуза, угрожают азотным удобрениям. Фермеры по всему миру в финансовом стрессе, и уже идет процесс сокращения посевных площадей под пшеницу и кукурузу, существует риск дефицита и роста цен на них", - говорится в докладе. Эксперты проанализировали потребность в азотных удобрениях и, соответственно, зависимость от цен на них для четырех основных сельскохозяйственных культур, являющихся базисом мировой пищевой цепи: это пшеница, кукуруза, рис и соя. "Согласно данным The International Food Policy Research Institute (IFPRI) и Всемирного банка, особенно чувствительны культуры с высокой азотоемкостью, прежде всего кукуруза и пшеница", - уточняют авторы. При этом для сои потребность в азотных удобрениях почти нулевая – эта культура биологически фиксирует азот из природной среды. "Когда азот слишком дорог, фермеры частично уходят из кукурузы в сою или другие менее азотоемкие культуры. Это не просто микроэкономическая адаптация — на макроуровне это меняет баланс мировых товарных рынков: кукуруза может недополучить площадь, соя — получить ее в избытке, а дальше меняются цены на корма, мясо, растительные масла и биотопливо", – объясняется в докладе. При этом, по данным экспертов, рост цен на энергоносители проявляется на рынке продовольствия не сразу, а со значительным временным лагом. "В отличие от нефти, где рыночная реакция может быть почти мгновенной, в продовольствии эффект часто проявляется через сезон. Энергетический шок сегодня может сначала поднять цены на удобрения, затем изменить закупочную стратегию перед посевной, а уже потом, через месяцы, проявиться в урожае и экспортных балансах", - говорится в документе. Однако продовольственная инфляция после энергетического кризиса продолжается часто дольше, чем само энергетическое потрясение, указывают авторы.

