https://1prime.ru/20260513/roskongress-869879111.html

В Росконгрессе рассказали о последствиях конфликта в Персидском заливе

В Росконгрессе рассказали о последствиях конфликта в Персидском заливе - 13.05.2026, ПРАЙМ

В Росконгрессе рассказали о последствиях конфликта в Персидском заливе

Мировой рынок продовольствия очень сильно зависит от удобрений, для производства которых требуется природный газ, поэтому военный конфликт в крупном... | 13.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-13T01:47+0300

2026-05-13T01:47+0300

2026-05-13T01:47+0300

экономика

газ

мировая экономика

рф

белоруссия

иран

оон

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869879111.jpg?1778626065

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Мировой рынок продовольствия очень сильно зависит от удобрений, для производства которых требуется природный газ, поэтому военный конфликт в крупном газодобывающем регионе автоматически ведет к продовольственному кризису в наиболее зависимых от импорта странах, говорится в докладе Росконгресса "Рынок удобрений: как геополитика меняет логистику и цены", с которым ознакомилось РИА Новости. "Связка "газ - аммиак - мочевина - пшеница" стала настолько жесткой, что война в газодобывающем регионе (Персидский залив) автоматически означает продовольственный кризис в Африке или Южной Америке", - говорится в докладе. Авторы проанализировали военные конфликты прошлого, которые в конечном итоге приводили к росту цен на удобрения и продовольствие. "Если в 1970-е нефтяной кризис просто делал удобрения дороже через рост цен на ГСМ, то современные конфликты физически останавливают заводы и блокируют логистику. Рынок стал глобальным и концентрированным (бизнес стремится к локациям с минимальными издержками), и потеря одного крупного игрока — РФ и Беларусь в 2022 году, Иран и Катар в 2025–2026 годах — больше не компенсируется другими", – говорится в документе. Эксперты указывают, что нынешняя ситуация вокруг Ирана, который является третьим в мире экспортером мочевины, наложилась на СВО и санкции против РФ. Россия и Беларусь являются мировыми лидерами по производству удобрений, а российский газ был основой европейской химической промышленности. "Агрессивные западные санкции против РФ и Белоруссии, блокада черноморских портов, подрывы трубопроводов (в т.ч. крупнейшего в мире аммиакопровода Тольятти–Одесса) одновременно ударили по трем векторам: энергоносителям (нефть, газ, уголь и даже топливо для АЭС), удобрениям и продовольствию", - говорится в докладе. В результате цены на удобрения в Европе и США взлетели в 3–4 раза до исторического максимума в реальном выражении. Цены на пшеницу взлетели на 50%, а ООН зафиксировала рост числа голодающих в мире до 345 миллионов человек. Особенно пострадали страны Восточной Африки: Сомали и Эфиопия, получавшие до 90% пшеницы из РФ и Украины. Поэтому, указывается в докладе, была экстренно заключена "Зерновая сделка" при посредничестве ООН. Авторы отмечают, что сейчас крупнейшие производители удобрений стремятся защитить в первую очередь собственных фермеров. Так, Китай, обладающий крупнейшими запасами сырья для удобрений и избытками азота и фосфатов, ограничил их экспорт до тех пор, пока не пройдет его собственная весенняя посевная. Российские власти также весной 2026 года вводили ограничения на экспорт удобрений. "Таким образом, фермерам по всему миру предстоит крайне сложная посевная кампания", - заключают авторы.

рф

белоруссия

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, мировая экономика, рф, белоруссия, иран, оон