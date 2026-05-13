https://1prime.ru/20260513/rossija-869879217.html

Максимальная сумма маткапитала в России за десять лет выросла в 2,1 раза

Максимальная сумма маткапитала в России за десять лет выросла в 2,1 раза - 13.05.2026, ПРАЙМ

Максимальная сумма маткапитала в России за десять лет выросла в 2,1 раза

Максимальная сумма материнского капитала в России за последние десять лет выросла в 2,1 раза, подсчитало РИА Новости по открытым данным. | 13.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-13T01:47+0300

2026-05-13T01:47+0300

2026-05-13T01:47+0300

россия

бизнес

общество

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869879217.jpg?1778626068

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Максимальная сумма материнского капитала в России за последние десять лет выросла в 2,1 раза, подсчитало РИА Новости по открытым данным. Программа материнского капитала в России была запущена в 2007 году, тогда его размер составил 250 тысяч рублей. До 2020 года право на такую выплату получали семьи, в которых появился или был усыновлен второй или последующий ребенок. С 2020 года маткапитал выплачивается и за первого ребенка. В 2026 году выплата на первенца составляет 729 тысяч рублей, на второго ребенка дополнительно выплачивается 234 тысячи рублей. При этом если за первого ребенка родители не получили выплату, то за второго рожденного полагается 963 тысячи рублей. Таким образом, за последние десять лет максимальная сумма материнского капитала выросла в 2,1 раза - с 453 тысяч рублей до 963 тысяч рублей.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, общество