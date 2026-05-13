Китайские туристы стали чаще приезжать в Россию - 13.05.2026, ПРАЙМ
Китайские туристы стали чаще приезжать в Россию
02:48 13.05.2026
 
Китайские туристы стали чаще приезжать в Россию

ЕМИСС: китайские туристы стали на четверть чаще приезжать в Россию

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Китайские путешественники в первом квартале текущего года стали на четверть чаще приезжать в Россию, чем за такой же период год назад, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
Так, за первый квартал 2026 года в туристических, деловых и личных целях в Россию приехало 220,1 тысячи граждан КНР - это на 24% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Для первого квартала такие объемы стали максимальными с 2019 года - тогда за первый квартал Россию посетили 264,5 тысячи китайцев.
Больше всех в Россию традиционно приезжает граждан Казахстана - по итогам первого квартала их было 381,9 тысячи человек, что на 12% меньше, чем год назад. На третьем месте по числу приехавших в Россию расположились граждане Абхазии - 110,9 тысячи человек (-36%). Замкнули топ-5 Узбекистан - 101,8 тысячи человек и Таджикистан - 66,3 тысячи. Поток людей из этих государств сократился на 12% из каждого.
Следом расположилась Армения, откуда за первый квартал в Россию приехало 53,6 тысячи человек (-11%). Поток граждан Монголии составил 49,3 тысячи (-29%), Белоруссии - 45,9 тысячи (-1%), Азербайджана - 41,7 тысячи (-2%). Замкнула десятку Киргизия, откуда за первые три месяца этого года приехало почти 34,3 тысячи человек - на 9% меньше, чем месяцем ранее.
Среди тех стран, чьи граждане относительно активно посещают Россию, сильнее всего в первом квартале 2026 года по сравнению с первым кварталом 2025 года вырос турпоток из Туркмении - на 60% (26,4 тысячи человек), Саудовской Аравии - на 51% (15,4 тысячи), Филиппин - на 48% (1,3 тысячи), Малайзии - на 43% (2,2 тысячи), Индии - на 29% (10,7 тысячи).
В туристических целях больше всего Россию посещали граждане Китая, Туркмении, Турции, Саудовской Аравии и Индии. В деловых - Казахстана, Узбекистана, Турции, Киргизии и Индии. А больше всего частных поездок совершали граждане Абхазии, Узбекистана, Таджикистана, Армении и Монголии.
 
