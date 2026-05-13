https://1prime.ru/20260513/rossija-869880467.html

McDonald's зарегистрировала в России два товарных знака

McDonald's зарегистрировала в России два товарных знака - 13.05.2026, ПРАЙМ

McDonald's зарегистрировала в России два товарных знака

Ушедшая из России сеть ресторанов быстрого питания McDonald's зарегистрировала в стране два товарных знака для работы кафе и благотворительного дома, выяснило... | 13.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-13T03:42+0300

2026-05-13T03:42+0300

2026-05-13T03:42+0300

бизнес

калифорния

сша

москва

александр говор

mcdonald's

роспатент

"вкусно - и точка"

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869880467.jpg?1778632956

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Ушедшая из России сеть ресторанов быстрого питания McDonald's зарегистрировала в стране два товарных знака для работы кафе и благотворительного дома, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, компания подала заявки на регистрацию товарных знаков McCafé и Ronald McDonald House в декабре 2024 года. В мае 2026 года Роспатент принял положительное решение об их регистрации. Теперь под этими товарными знаками компания сможет продавать готовые сэндвичи, выпечку, кондитерские изделия и организовывать сбор благотворительных средств. Компания McDonald's была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдоналд. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания". По состоянию на 30 июня сеть насчитывала более 44 тысяч ресторанов в 114 странах мира. McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта 2022 года. Решение объясняли возникшими "операционными, техническими и логистическими сложностями". Покупателем ее российских активов стал лицензиат компании Александр Говор, при этом, по условиям соглашения, продавец в течение 15 лет вправе "на рыночных условиях" выкупить бизнес обратно. Первый ресторан под новым брендом "Вкусно - и точка" открылся в Москве 12 июня 2022 года.

калифорния

сша

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, калифорния, сша, москва, александр говор, mcdonald's, роспатент, "вкусно - и точка"