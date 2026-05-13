Медианная заработная плата курьерам в России за март выросла на 17%

2026-05-13T04:00+0300

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Медианная предлагаемая заработная плата курьерам в России, по данным за март 2026 года, составила 158,8 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса hh.ru. "Медианная предлагаемая заработная плата для курьеров составила 158,8 тысячи рублей, что на 17% или 23 тысячи рублей больше, чем год назад", - говорится в сообщении. Как уточнили в пресс-службе, в марте 2026 года работодатели опубликовали более 16,7 тысячи вакансий для курьеров. Это на 45% больше, чем в аналогичный период прошлого года.​

