Россия наращивает расчеты в нацвалютах с партнерами, заявил Силуанов
2026-05-13T05:46+0300
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Россия наращивает расчеты в национальных валютах со своими партнерами, а торговля с Китаем уже на 99% осуществляется в нацвалютах, заявил в интервью РИА Новости министр финансов Антон Силуанов в преддверии заседания совета управляющих Нового банка развития (НБР).
"Да, 99%", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос о доле нацвалют в расчетах между Россией и Китаем.
При этом он отметил, что более половины расчетов за российский экспорт со странами-партнерами осуществляется в рублях.
"Торговля России с партнерами ведется в национальных валютах, прежде всего, в рублях. Доля рубля во внешних торговых расчетах России от экспорта товаров и услуг по итогам прошлого года превысила 53%. Для нас рубль - самая надежная валюта", - сказал глава Минфина России.
Перспективными, по его словам, являются и расчеты в цифровых валютах, в том числе - в цифровых рублях. "Есть возможность расчетов в цифровых финансовых активах, выпускаемых в России, цифровом рубле, который набирает обороты. Это важно для альтернативности в расчетах, и страны это понимают", - заявил он.
"Уже сегодня увеличиваются объемы расчетов в цифровых финансовых активах. Многие ЦФА выпускаются на фиатные валюты, их доля будет расти из года в год. Во всяком случае, это более современный инструмент расчетов во взаимной торговле между странами, не требующий задействование классической инфраструктуры", - сказал он.
Ежегодное заседание совета управляющих Нового банка развития впервые пройдет в Москве 14-15 мая 2026 года. Это высший руководящий орган НБР. К его полномочиям относится принятие решений по стратегическим вопросам, как, например, вступление новых членов и утверждение общей стратегии. В заседаниях принимают участие управляющие от стран-членов организации, как правило, на уровне глав ведомств или их представителей, отвечающих за финансы.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
