Россия в марте в восемь раз увеличила импорт огурцов из Турции

2026-05-13T06:47+0300

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Россия в марте в восемь раз в месячном выражении увеличила импорт консервированных огурцов из Турции - почти до 650 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы. Так, российские компании ввезли маринованные корнишоны из Турции на 644,2 тысячи долларов против 77,8 тысячи в феврале. Импорт подскочил в 8,3 раза за месяц. Помимо этого, РФ нарастила закупки консервированного сладкого перца - в 9,6 раза в месячном выражении, до 31,6 тысячи долларов. При этом закупки консервированных оливок и маслин сократились - до 7,2 тысячи долларов с 10,8 тысячи долларов.

