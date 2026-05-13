Каждый второй россиянин использует нецензурную лексику на работе - 13.05.2026, ПРАЙМ
Каждый второй россиянин использует ненормативную лексику на рабочем месте: чаще это делают мужчины, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости. | 13.05.2026, ПРАЙМ
03:48 13.05.2026
 
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Каждый второй россиянин использует ненормативную лексику на рабочем месте: чаще это делают мужчины, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости.
"7 из 10 экономически активных россиян используют ненормативную лексику в быту, каждый второй - на работе", - выяснили аналитики, опросив 1600 респондентов.
По их данным, рабочие команды, общающиеся без использования нецензурных фраз, сегодня являются скорее исключением. На совещаниях с ненормативной лексикой постоянно сталкиваются 13% работающих, еще 33% - время от времени. Еще чаще нецензурные выражения звучат в повседневном общении коллег: 23% опрошенных слышат их регулярно, а 51% - периодически.
Руководители в этом смысле несколько сдержаннее: постоянную ругань с их стороны отмечают 14%, ситуативную - 36%. При этом сами россияне признаются в сквернословии на работе реже: лишь 8% говорят, что ругаются часто, и еще 41% - иногда. Замечания коллегам, употребляющим нецензурные выражения, постоянно делают только 7%, иногда - 42%.
"Мужчины ругаются на работе чаще (12% часто, 51% иногда против 3% и 28% среди женщин), но и замечаний в общей сложности раздают больше. Женщины чаще предпочитают не вмешиваться: 56% никогда не делают замечаний (46% среди мужчин)", - также выяснилось в ходе опроса.
Респонденты 35-45 лет чаще, чем молодежь и те, кто старше, слышат ненормативную лексику от коллег (27% постоянно, 51% иногда) и чаще сами признаются в ее использовании (10% часто, 45% иногда). Среди опрошенных до 35 лет доля утверждающих, что никогда не сквернословят на работе, максимальна (58%), и замечаний молодежь почти не делает (никогда - 63%).
За последние два года нецензурной лексики на работе стало больше. О том, что никогда не слышат на совещаниях "непереводимую игру слов с использованием местных идиоматических выражений", рассказали 54% опрошенных (57% в 2022 году), от начальника - 50% (было 53%), среди коллег - 26% (было 29%).
В повседневной жизни россияне нецензурно выражаются гораздо чаще: 11% постоянно и 61% иногда (против 8% и 41% на работе). При этом с 2022 года доля тех, кто утверждает, что никогда не сквернословит, сократилась до 28% с 38%.
 
