Эксперт назвал главное для развития исламского банкинга в России
Эксперт назвал главное для развития исламского банкинга в России
2026-05-13T17:07+0300
КАЗАНЬ, 13 мая - ПРАЙМ. Самое главное для развития исламского банкинга в России – это создание инфраструктуры для инвесторов из разных стран, заявил РИА Новости эксперт Российского центра исламской экономики и финансов при Российском исламском институте Руслан Халиуллин в кулуарах форума "Россия – Исламский мир: КазаньФорум 2026". "Нам нужно поступательное развитие, нам нужно создание инфраструктуры, чтобы иностранный инвестор понимал, как ему зайти в Россию и как выйти из нашей страны. Это нужно четко понимать любому инвестору, будь он, например, из стран Персидского залива или Малайзии. Вот главная проблематика", – ответил он на вопрос о перспективах развития исламского банкинга в России. Халиуллин обратил внимание на задачу с разработкой единых стандартов исламского банкинга. Сейчас этим занимается Ассоциация банков России. "Наверное, нам было бы интересно создать определенный центр, хаб в Татарстане. Потому что мы все-таки передовые по развитию исламских финансов. Хаб, который может координировать и привлекать эти инвестиции – как исламская биржа", – добавил эксперт. Исламский банкинг – ведение банковской деятельности в соответствии с нормами шариата. Эксперимент по исламскому банкингу проводится в России с 1 сентября 2023 года на территории Татарстана, Башкирии, Дагестана и Чечни. Летом прошлого года он был продлен до сентября 2028 года. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом XVII международного экономического форума "Россия – Исламский мир: КазаньФорум 2026".
