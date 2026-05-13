Росстандарт принял новый ГОСТ на безалкогольные напитки - 13.05.2026, ПРАЙМ
Росстандарт принял новый ГОСТ на безалкогольные напитки
01:17 13.05.2026
 
Росстандарт принял новый ГОСТ на безалкогольные напитки

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Росстандарт принял новый ГОСТ на безалкогольные напитки, в нем установлены ограничения на содержание этилового спирта, витаминов и других веществ, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства.
Безалкогольные напитки разделяют на следующие группы: морсовые, с соком, на растительном сырье, на ароматизаторах и на основе минеральной воды. ГОСТ распространяется на безалкогольную продукцию, за исключением тоников, энергетиков, напитков брожения и квасов.
Так, доля этилового спирта в безалкогольных напитках должна составлять не более 0,5% от их объема.
При этом минеральных веществ и витаминов в напитке должно быть не менее 7,5% от средней суточной нормы, а пищевых волокон - от 1,5 грамма на порцию.
В документе уточняется, что осадок, образующийся в процессе хранения напитка, допустим, но он не должен влиять на прозрачность жидкости.
ГОСТ вступит в силу в январе 2028 года.
 
