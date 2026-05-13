Росстандарт принял новый ГОСТ на безалкогольные напитки

Росстандарт принял новый ГОСТ на безалкогольные напитки, в нем установлены ограничения на содержание этилового спирта, витаминов и других веществ, выяснило РИА... | 13.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-13T01:17+0300

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Росстандарт принял новый ГОСТ на безалкогольные напитки, в нем установлены ограничения на содержание этилового спирта, витаминов и других веществ, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства. Безалкогольные напитки разделяют на следующие группы: морсовые, с соком, на растительном сырье, на ароматизаторах и на основе минеральной воды. ГОСТ распространяется на безалкогольную продукцию, за исключением тоников, энергетиков, напитков брожения и квасов. Так, доля этилового спирта в безалкогольных напитках должна составлять не более 0,5% от их объема. При этом минеральных веществ и витаминов в напитке должно быть не менее 7,5% от средней суточной нормы, а пищевых волокон - от 1,5 грамма на порцию. В документе уточняется, что осадок, образующийся в процессе хранения напитка, допустим, но он не должен влиять на прозрачность жидкости. ГОСТ вступит в силу в январе 2028 года.

